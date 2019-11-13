Свято 13 листопада: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

Який сьогодні свято. 13 листопада всі православні християни вшановують пам'ять преподобних Спірідона і Нікодіма, які жили в печерах Києво-Печерської лаври в XII столітті. Всередині Ближніх печер вони прожили 30 років і весь цей час випікали просфори (богослужбовий літургійний хліб).

При цьому преподобний Спірідон опинився в монастирі, вже будучи в зрілому віці, при ігумені Пімене. Преподобний Нікодім трудився поруч з Спірідоном і вів теж строге життя.

Існує легенда про диво, яке вчинили ці преподобні. Одного разу піч охопив вогонь, і вони змогли все згасити, при цьому залишившись неушкодженими. Люди шанували Спірідона і Нікодіма, як зберігачів будинку від пожежі.

Преподобні Спірідон і Нікодім (фото з соцмереж)

Прикмети 13 листопада

Якщо у цей день починали співати снигери, значить скоро прийде зима.

Якщо ведмідь зробив барліг на височині, то навесні може бути сильна повінь.

Якщо голосно цвірінькають горобці, то варто чекати теплої погоди, і навпаки.

Якщо сьогодні з'їсти блюдо з курятини, то буде щаслива доля.

Якщо 13 листопада вам приснився сон, то він збудеться через 9 днів.

Що не можна робити в цей день

Постарайтеся ні з ким не сваритися, і не конфліктувати. Тому що сьогодні дуже легко нанести порчу і наврочити людині.

Рибалкам не варто сваритися в цей день, інакше всю зиму буде поганий улов.

Не втрачайте гудзики, тому що це поганий знак.