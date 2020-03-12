Свято 12 березня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

Свято 12 березня має свої прикмети, традиції і заборони
Яке сьогодні свято. 12 березня православні християни відзначають день Прокопа Дорогоруйнівника. У церковному календарі день присвячений пам'яті святого Прокопія Декаполита. Що можна, а що не можна робити, головні прикмети 12 березня, іменинники цього дня - в матеріалі Styler.
Назву "Дорогоруйнівник" свято отримало чрез те, що в цей період починають активно танути снігові накатані дороги. У цей день прийнято було ходити на полювання і риболовлю.
Михайло, Петро, Прокіп, Тит, Фалалей.
Сьогодні треба піти до церкви, пом'янути померлих родичів і відвідати їх могили.
12 березня не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Однак вирушаючи в дорогу, прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.
Нагадаємо, що ми писали про те, які кімнатні рослини категорично заборонено тримати в дитячій кімнаті.