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Свято 12 березня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

STYLERЖиття    12.03.2020 - 06:22
Свято 12 березня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети
12 березня - день Прокопа Дорогоруйнівника(фото: колаж РБК-Україна)

Свято 12 березня має свої прикмети, традиції і заборони

Яке сьогодні свято. 12 березня православні християни відзначають день Прокопа Дорогоруйнівника. У церковному календарі день присвячений пам'яті святого Прокопія Декаполита. Що можна, а що не можна робити, головні прикмети 12 березня, іменинники цього дня - в матеріалі Styler.

Назву "Дорогоруйнівник" свято отримало чрез те, що в цей період починають активно танути снігові накатані дороги. У цей день прийнято було ходити на полювання і риболовлю.

Іменинники 12 березня

Михайло, Петро, Прокіп, Тит, Фалалей.

Головні прикмети в цей день

  • Якщо 12 березня бруньки набубнявіли – це до багатого врожаю. А якщо з'явилися підсніжники, то це означало, що потрібно розпочинати польові роботи.
  • Якщо розпускається верба, то це до того, що саме час проводити посів.
  • Якщо маківки верби розпустились – це означає, що посіви будуть хорошими.
  • Якщо розпускається верба з середини, то потрібно сподіватися на перші сходи.
  • Якщо розпустилася верба вся - можна зібрати хороший урожай.
  • Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцеві – значить буде невдалий день.
  • Якщо граки летять прямо на гнізда – це знак, що весна буде тепла.
  • Якщо сверблять свині, то це до тепла.

Що можна робити 12 березня

Сьогодні треба піти до церкви, пом'янути померлих родичів і відвідати їх могили.

Що не можна робити сьогодні

12 березня не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Однак вирушаючи в дорогу, прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.

Нагадаємо, що ми писали про те, які кімнатні рослини категорично заборонено тримати в дитячій кімнаті.

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