Свято 11 березня: що не можна робити, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 11 березня православні християни вшановують пам'ять святого Порфирія, який був священнослужителем Константинопольської православної церкви. Що можна, а що не можна робити, головні прикмети 11 березня, іменинники цього дня - в матеріалі Styler.

Іменинники 11 березня

Порфирій, Севастян.

Головні прикмети 11 березня

У народі 11 березня - Порфирій Пізній. В цей день була гарна тепла погода. Але весна все ще могла піднести сюрпризи у вигляді істотних морозів.

11 березня не можна було знайомитися з дівчатами і жінками, оскільки люди вірили, що в цей день у них може вселитися Кікімора.

11 березня люди встановлювали на деревах годівнички для птахів. Це робилося для того, щоб зрозуміти, яка погода буде на літо. Якщо птахи в'ють гнізда з північної сторони будинку - літо буде теплим і навпаки.

Що можна робити сьогодні

Цей день краще провести спокійно і молитися. Також можна виконувати легку домашню роботу.

Що не можна робити 11 березня

Сьогодні заборонено їсти те, що нагадує голову, наприклад, кавуни, яблука, капусту. Це пов'язано з тим, що все кругле асоціюється з відрубаною головою Хрестителя. При цьому шаткувати капусту не можна і зрізати з неї качани.

Також не можна вживати червону їжу, яка асоціюється з кров'ю.

Не бажано пити напої червоного кольору.

Категорично заборонено подавати їжу на стіл на блюді, оскільки голову святого подали саме так.

Не можна 11 березня кричати і лаятися, адже гнів і злість стали причиною смерті Іоанна.

В цей день священики не проводять обряд вінчання.

Раніше ми писали про те, які кімнатні рослини категорично заборонено тримати в дитячій кімнаті.