Лазарева субота 2020: що не можна робити, головні прикмети

Наші предки день 11 квітня називали днем Івана-пустельника, а в 2020 році на цей день випадає Лазарева субота
Яке сьогодні свято. 11 квітня 2020 року за православним календарем відзначається Лазарева субота - день перед Вербною неділею. Сьогодні християни згадують диво воскресіння Спасителем праведного Лазаря.
Крім того, за церковним календарем 11 квітня - День святого мученика Марка, іменини відзначають Кирило й Іван. А в народі день найбільш відомий як Березовий день. Прикмети на 11 квітня завжди шанувалися, вважалось, що вони допомагають уникнути серйозної хвороби, яка може причепитися до кожного, навіть до самої здорової і сильної людини.
На Лазареву суботу дозволяється послаблення Великого посту. Саме з вечора Лазаревої суботи треба святити вербу на Вербну неділю. Але в цьому році це може зробити вдома старший член сім'ї за допомогою освяченої води.
В народі свято 11 квітня також називали днем Івана-пустельника, Кирила, День Берези, а також Берещення. В цей день відправлялися в березові гаї, щоб перевірити, чи не почався рух соку у деревах. Березовий сік використовували для приготування цілющих відварів, готували смачні напої з додаванням меду і приправ.
Як ми раніше писали, синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на Вербну неділю, 12 квітня.