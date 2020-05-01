Свято 1 травня: всі прикмети дня, що не можна робити

У цей день православна церква згадує святителя Косьму
Яке сьогодні свято. 1 травня 2020 року православні християни вшановують пам'ять святителя Косьми, він також був єпископом Халкідонським і жив у 820-850 роках. Про святого відомо те, що він допомагав бідним та нужденним людям.Наші пращури називали цей день днем Кузьми городника.
За прикметами на 1 травня судили про погоду у цьому місяці.
На початку цього місяця люди починали сіяти. Якщо розквітала вільха, то селяни сіяли гречку. Якщо зацвіли фіалки і верба, то прийшов час садити редиску, моркву, цибулю, кріп і петрушку. При посадці загадували бажання і вірили, що воно збудеться, а паростки будуть сильними і здоровими.
До Речі, в ніч на 1 травня і до кінця дня в Україні відзначають містичне свято під назвою Вальпургієва ніч. Свято назване на честь християнської святої Вальбурги, чий день відзначається 1 травня. У багатьох країнах Європи вважається, що 1 травня особливо активно себе виявляє нечиста сила.
Як ми раніше писали, у травні українці отримають рекордну кількість вихідних.