Свято 1 березня: що можна і що не можна робити сьогодні, всі традиції

1 березня відзначається Прощена неділя (колаж: РБК-Україна)

1 березня в православній церкві починається заговини на Великий піст і відзначається Прощена неділя

1 березня відзначається Прощена неділя 2020 і починаються заговини на Великий піст. У православному календарі цей день також називають Сиропусним Тижнем, коли згадують вигнання Адама і Єви з Раю.

Ранкове богослужіння в храмі присвячено пам'яті вигнання Адама і Єви з Раю за порушення ними Божої заповіді. Цей день служить тому, щоб пробудити у своїх чад почуття покаяння у власних гріхах. Християни разом з Адамом оплакують гірку втрату – залишення Раю після гріхопадіння. Але після спокутування гріхів людства Ісусом Христом з'являється надія на повернення до вічної радості.

Також, в цей день, який завершує масляний тиждень, Масляну, віруючі останній раз їдять вершкове масло, яйця, молоко, а також рибу, тобто заговляються на Великий піст. Гучні гуляння та ходіння до гостей до середини недільного дня вже закінчують.

Вечірнє богослужіння присвячене Прощеній неділі, яке служить своєрідним входом у Великий піст. Перед вечірньою службою священнослужителі одягаються в темні, постові облачення, весь храм теж "переодягають" - темний одяг з'являється на престолі, Розп'яття, аналоях. Чин прощення висвітлює весь день і тому всі останню неділю перед Великим постом називають Прощеною. Першим просить пробачення священник, потім парафіяни підходять по одному, спочатку просять вибачення у нього, а потім один в одного.

У Прощену неділю прийнято також просити вибачення у близьких і друзів. Коли православний примиритися з ближніми, то з легкою душею входить у Великий піст.

Що не можна робити в цей день

Це день духовного очищення, підготовка до Посту. Тому в Прощену неділю категорично не можна:

відмовляти кому-небудь з тих, хто просить прощення – це великий гріх;

думати про погане;

вступати з ким-небудь конфлікти, злитися, сваритися та обурюватися;

займатися фізичною працею: зокрема, прибирати й прати. Виняток – приготування їжі та догляд за домашніми тваринами;

є м'ясо (в принципі, від м'ясних продуктів слід було ще в перший день Масниці), а також напиватися;

залишати ввечері їжу;

пізно лягати спати, бо після опівночі вже настає Великий піст.

Що можна робити в цей день

У Прощену неділю потрібно постаратися неодмінно сходити на службу в храм. Це особливий день для православних християн, бо в церквах читається Нагірна проповідь, а під час служби священник просить вибачення у своїх парафіян.

Треба попросити вибачення у близьких. При цьому у Прощений день просять вибачення не тільки живих, але й у покійних друзів і рідних. Досить зробити це подумки, помолилися за упокій душі. Увечері в неділю у слов'ян навіть було заведено ходити на цвинтар, щоб пом'янути покійних і попрощатися з померлими родичами. Вважалося, що в цей день "бенкетували" з близькими на Масляну.

Також в цей день є традиція ходити в лазню (в сучасному варіанті – приймати ванну або душ), щоб змити з себе всі гріхи, включаючи накопичені за час олійних гулянь, адже ті іноді супроводжуються надмірностями.

Народні прикмети на 1 березня

Густий туман 1 березня – літо буде холодним і вітряним.

Посилився вітер вночі – чекайте рясних опадів і потепління.

Перший день весни – теплий, значить ще прийде похолодання.

Ворони 1 березня голосно каркають – скоро похолодає.

Тала вода і сніг, зібрані 1 березня, вважаються цілющими.

Нагадаємо, що раніше ми писали, коли потрібно вшанувати померлих рідних у 2020 році.