Святковий стіл без шкідливих напоїв: експерти назвали цікаву альтернативу

Експерт назвала найкорисніші напої для святкового столу (Колаж РБК-Україна)

Під час новорічних і різдвяних свят українці люблять влаштовувати застілля і накривати різноманітні столи. Нерідко на таких столах з'являються напої з високим вмістом цукру і солодкі газовані води, які однозначно не приносять користь здоров'ю.

Дієтолог Світлана Фус назвала альтернативу таким напоям і нагадала, що солодкі та газовані води, фруктові соки з пакетів мають не тільки високий рівень цукру, але і барвники та консерванти. Їх надмірне вживання призводить до зниження імунітету, руйнування зубів, кісток і погіршення стану суглобів.

Компот з сухофруктів. Цукор в цей компот додавати не слід. Якщо дати йому настоятися, то вже через пів години він стане солодким сам по собі. Постарайтеся не переборщити з кількістю сухофруктів для компоту.

Напій з імбиру і м'яти. В такий напій можна додати лимон, і він відмінно поліпшить травлення і підніме загальний тонус організму.

Холодні фруктові напої. Можна зробити настоянку з заморожених ягід і апельсинових кірок. Варіантів може бути безліч і можна експериментувати.

Дієтолог зазначила, що основний напій, який потрібно пити між прийманням їжі – це звичайна питна вода. Помилка під час святкових застіль полягає в тому, що багато хто поспішає наповнити їжею свої тарілки, а не відновити дефіцит рідини.

"Звертайте увагу на те, що ви п'єте за святковим столом. Робіть правильний вибір страв і напоїв під час зимових свят", - порадила Світлана Фус.

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