Святковий мокрий сніг з дощем і штормовий вітер: синоптики дали прогноз на перші дні січня

Як розповіла Наталка Діденко, Новий рік почнеться з дощів і теплої погоди. Волога повітряна маса 1 січня почне переміщатися із заходу, півночі та центру в бік сходу.

Вдень опади вщухнуть в західній і північній частині, але накриють всі центральні області, південь і схід України.

"Дощ часом змішуватиметься з мокрим снігом. Фаза опадів матиме тонку грань - залежить від коливань температури. Сильний вітер північно-західного напрямку, до штормових поривів, в перший день 2022 року охопить більшу частину України. Обережно!" - попередила синоптик.

За прогнозом Діденко, температура повітря вночі становитиме від -1 до +3 градусів. На сході очікується -2 -7 градусів, у західній частині +2 +5 градусів.

Вдень 1 січня очікується +2 +6 градусів, в західних і північних областях прогріється до + 8 градусів, на сході очікується близько нуля.

У Києві 1 січня йтиме дощ, у другій половині дня опади стихнуть. Очікується сильний штормовий вітер, з поривами до 15 м/с.

Температура в столиці вночі очікується близько +2 градусів, вдень прогріється до +5 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 1 січня

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 2 січня погода в Україні знову кардинально зміниться. Опади підуть практично з усіх областей країни та повернуться морози.

На заході вночі очікується від -2 до -4 градусів, на півночі та в центрі до -6 градусів, в південній і східній частині від -1 до +1 градуса.

Вдень температура повітря коливатиметься від -1 градуса до +2 градусів. На заході місцями прогріється до +4 градусів.

У Києві 2 січня без істотних опадів, вночі -4 -6 градусів, вдень від -1 до +1 градуса.

Карта погоди в Україні на неділю, 2 січня