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Православний священик назвав ікони, які обов'язково мають бути у вас вдома

Автор: Styler

Ікони в будинку - важливий атрибут для кожного православного християнина. Але зовсім необов'язково увішувати ними весь дім, аби у кожній кімнаті був образ чи навіть кілька.

Про це сказав священик ПЦУ, релігійний та громадський діяч, волонтер і блогер Олексій Філюк, відповідаючи на питання читачів порталу 20minut.ua.

Чи має бути в кожній кімнаті іконка?

Якщо коротко - це не обов'язково.

"Людина може мати маленьке розп'яття в одній із кімнат і жити по-християнськи. А може бути таке, що людина має усі стіни вдома завішані іконами і рушниками, а жити не як християнин: клясти, сваритись, ображати. Це не є добре. Це справа кожного", - сказав священик.

Які саме ікони повинні бути вдома?

За словами релігійного діяча, в будинку має знаходитись розп'яття чи ікона Спасителя.

Також шлюбні ікони мають зберігатись вдома. Відповідно, ті ікони, з якими люди вінчаються, мають бути вдома.

При цьому, вони обов'язково мають бути освяченими.

"Ікони благословляються: бо літографія та дерево на рамці ще не є іконою. Іконою вона стає після освячення в храмі. Інакше це просто зображення", - пояснив отець Олексій.

Фото: вінчальні ікони (crafta.ua)

Які ще ікони можуть бути вдома?

Додамо, що час від часу священики називають список ікон, які захищають житло і кожного члена сім'ї від нечистої сили й лихого ока. Ось вони:

  • Семистрільна ікона Божої матері
  • Лик Святителя Микити Новгородського
  • Іоанна Воїна
  • Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці
  • Ікона Неопалима Купина
  • Образ святого, ім'я якого носить глава сім'ї

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