Православний календар на травень 2021: повний список важливих свят

Травень 2021 для православних християн стане найважливішим в цьому році, позаяк в цьому місяці ми відсвяткуємо найголовніший день - Великдень - світлe Воскресіння, яке символізує великий день, коли Христос Спаситель воскрес, щоб показати кожному з нас, що життя вічне.

Які ще важливі свята ми відзначимо в останній місяць весни - читайте нижче в нашому матеріалі.

Православні церковні свята в травні 2021:

1 травня - Велика Субота.

1 травня - Максимівської ікони Божої Матері.

2 травня - Світле Христове Воскресіння. Великдень. Закінчення Великого посту.

2 травня - День пам'яті блаженної Матрони Московської.

2 травня - Преподобного Іоанна Старопещерника.

З 3 по 9 травня - Світла седмиця.

3 травня - Преподобного Феодора Трихіни (Власяничника).

4 травня - Священномученика Іоанна пресвітера.

5 травня - Преподобного Феодора Сікеота, єпископа Анастасіопольського.

6 травня - Великомученика Георгія Побідоносця.

7 травня - "Молченської" ікони Божої Матері.

8 травня - Апостола і євангеліста Марка.

9 травня - Червона Гірка. Тиждень 2-й по Великодню. Антипасха або Фомін день.

9 травня - Святителя Стефана, єпископа Великопермського.

9 травня - Поминання покійних воїнів.

10 травня - Апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, сродника Господнього.

11 травня - Радониця, поминання покійних.

11 травня - Святителя Кирила, єпископа Туровського.

12 травня - Преподобного Мемнона Чудотворця.

13 травня - Апостола Якова Зеведєєва, брата Іоанна Богослова.

13 травня - Святителя Ігнатія Брянчанінова, єпископа Кавказького і Чорноморського.

14 травня - Преподобного Пафнутія Боровського.

15 травня - Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.

15 травня - перенесення мощей благовірні князів страстотерпців Бориса і Гліба, у Святому Хрещенні Романа і Давида.

16 травня - Преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського.

16 травня - тиждень 3-й по Великодню, святих жин-мироносиць.

17 травня - Староруської ікони Божої Матері.

18 травня - Великомучениці Ірини.

18 травня - Святкування ікони Божої Матері "Невипивана чаша".

19 травня - Праведного Іова багатостраждального.

20 травня - Спогад явища на небі Хреста Господнього в Єрусалимі.

21 травня - Апостола і євангеліста Іоанна Богослова.

22 травня - перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських в Бар.

23 травня - Апостола Симона Зілота.

24 травня - Рівноапостольних Мефодія і Кирила, вчителів словенських.

25 травня - Священномученика Єрмогена, патріарха Московського і всієї Русі, чудотворця.

26 травня - Мучениці Глікерії Діви і з нею мученика Лаодикія, стража темничного.

27 травня - Блаженного Ісидора, Христа заради юродивого, Ростовського Чудотворця.

28 травня - Преподобного Пахомія Великого.

28 травня - Святителя Ісаї, єпископа Ростовського, чудотворця.

28 травня - Благовірного царевича Димитрія, Углицького.

29 травня - Перенесення мощей преподобного Єфрема Перекомського, Новгородського Чудотворця.

30 травня - Апостола Андроніка і святого Іунії, помічниці його.

31 травня - Пам'ять святих отців семи Вселенських Соборів.

Церковні пости в травні:

Багатоденний піст в травні - 1 травня, останній день Великого посту.

Одноденні пости - 12 травня, 14 травня, 19 травня, 21 Травня, 26 травня, 28 травня.

Суцільні седмиці - Світла седмиця з 3 по 9 травня 2021 року.