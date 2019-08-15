Біля офісу президента сталася НП: з'явилося фото

У центрі Києва, на вулиці Лютеранській, частина асфальту провалилася під землю і створила величезну яму на проїжджій частині. Фото розмістили в співтоваристві "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

В співтоваристві відзначили, що проїзд по вулиці Лютеранській на деякий час обмежений, а обгородили яму спеціальними знаками, щоб водії в неї не потрапили.

"Нічого такого, просто в центрі Києва провалився асфальт. Добре, хоч нікого не затягнули в підземелля. Проїзд на невизначений час обмежений", - сказано в підписі до фотографії.

В Києві провалився асфальт (facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях користувачі негативно висловилися про стан доріг в столиці і зазначили, що такі ями з'являються в місті часто.

Тю! Здивували, дійсно нічого такого, кожен день десь на дорозі з'являються ями.

Спасибі, Віталька! Ніколи такого не було, і ось знову асфальт втомився!

Подивіться, що коїться досі на Мостицькій і не переживайте.

А є міста в світі, де не провалюється асфальт?

Підступний Кличко. Ночами рив підкопи під асфальтом?

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що біля станції метро Лісова в Києві раптово загорілася маршрутка. Місцеві жителі стверджують, що це був підпал і навіть назвали причини.

А також ми розповідали про те, що у Харкові пожежна машина поспішала на виклик і по дорозі провалилася у величезну яму.