Правило 3-2-1, которое поможет вам получить самый лучший сон в своей жизни

Почему вы можете не высыпаться ночью?

Причиной того, что вы чувствуете себя уставшим и не отдохнувшим, когда просыпаетесь, действительно может быть ваш режим сна. То, что вы делаете до того, как ваша голова опустится на подушку, имеет значение, особенно когда меняется погода.

Специалист по сну и клинический психолог Майкл Бреус сообщил, что со сменой времени года от лета до осени меняются и наши привычки ко сну.

В день становится меньше света и снижается температура воздуха. Все эти факторы играют свою роль. Бреус предложил одну процедуру гигиены сна, которая сменит время сна и даст вам почувствовать бодрость, когда взойдет солнце.

Как быстро уснуть или правило 3-2-1

Есть три вещи, которые вы должны исключить перед сном, чтобы добиться лучшего ночного сна. С помощью этих простых указаний, составляющих правило 3-2-1 для сна, Бреус объяснил, что они собой представляют:

За три часа до сна прекратите употреблять алкоголь.

За два часа до сна перестаньте есть.

За час до сна перестаньте пить жидкость.

Избегайте синего света

Бреус не рекомендует смотреть на телевизор или другие экраны перед сном, если есть такая возможность.

Закройте глаза, установите таймер для отключения телевизора и разрешите фоновому шуму убаюкивать вас спать.

Старайтесь не смотреть на экраны гаджетов перед сном (фото: freepik.com)

Снизьте температуру воздуха в комнате

Когда на улице похолодает, откройте окно и заметите, как быстро вы заснете. Исследования показывают, что чрезмерная жара или холод вызывают бодрствование, когда вы пытаетесь отдохнуть. Итак, найдите оптимальную температуру, которая достаточно прохладной, чтобы вы могли заснуть.

Ограничьте физические нагрузки перед сном

"Одна из вещей, о которой вам следует беспокоиться, это то, что если вы тренируетесь непосредственно перед сном, у вас повышается температура тела. Помните, ваше тело хочет охладиться, когда засыпает", - посоветовал эксперт.

Поэтому он советует избегать физических упражнений в течение 4 часов перед сном.

Техника 4-7-8 дыхания, чтобы заснуть

Когда вы боретесь с беспокойной ночью, Бреус рекомендует другой метод вернуть вас ко сну: дыхательная техника 4-7-8, чтобы замедлить сердечный ритм и расслабить вас.

Вдыхайте четыре секунды

Задержите дыхание на семь секунд

Выдыхайте в течение восьми секунд

По словам врача, в то время как быстрое поверхностное дыхание может вызвать чувство беспокойства, дыхание глубокое и медленное может успокаивать.