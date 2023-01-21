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"Правило 2-2-2" вернет любовь в ваши отношения: работает безотказно

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Суббота 21 января 2023 22:22
"Правило 2-2-2" вернет любовь в ваши отношения: работает безотказно Как улучшить отношения (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Любые отношения со временем будут портиться, если не уделять им достаточно внимания и не работать над ними. Существует так называемое "правило 2-2-2", которое поможет вам сблизиться с любимым человеком, и восстановить связь, что могла потеряться. Все двойки в этой формуле означают некоторые отрезки времени.

Об этом пишет Telegram канал Сексологія і стосунки.

Свидание

Первая двойка предполагает, что вы каждые 2 недели будете встречаться в нейтральных местах – кафе, кино, за городом и т. д.

На встрече не должно быть посторонних, а также детей. То есть это будет своего рода свидание. В продолжительных отношениях такие встречи бывают очень редко.

Выходные

Вторая двойка – вы проводите выходные вместе каждые 2 месяца. Детей и других людей тоже не должно быть рядом. Этот простой способ полезен для продолжительных отношений.

Отправьтесь в короткий тур в соседний город, отдохните на природе с палатками. Главное – выйти из привычного окружения. Возможно, пора попробовать что-то новенькое в постели.

Отпуск

Третья двойка – это отпуск, который вы проводите каждые 2 года со своим партнером.

Это может быть новое место или гостиница, где вы отдыхали еще в конфетно-букетный период. Отдых должен занять не менее недели.

Раньше мы писали, что нужно уметь делать в постели каждому мужчине, чтобы считаться хорошим любовником.

Кроме того, читайте, о правилах мудрых женщин, как удержать возле себя мужчину.

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