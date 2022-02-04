Правильне харчування - зовсім недорого: дієтолог розвінчала популярний міф

Правильне харчування - не вимагає значних фінансів. Для цього не потрібно купувати дорогі суперфуди в магазинах. Потрібен баланс і різноманітність звичних продуктів.

Про це в інтерв'ю Styler повідомила дієтолог і нутриціолог Тетяна Колчанова.

Що ж включає в себе правильне харчування?

Дуже просто. Це споживання всіх груп продуктів для отримання максимальної користі з них. Варто виключити ковбасу і сосиски, а замість них їсти м'ясо, яйця і рибу. Треба вживати багато овочів, каші, цільнозерновий хліб.

"Це все звичайні продукти, які є в холодильнику у кожної людини", - розповіла дієтолог.

Одним словом, для правильного харчування абсолютно непотрібно скуповувати дорогі і розрекламовані суперфуди.

"Вживання суперфудів дуже переоцінене і взагалі не потрібно взагалі, тому що звичайні продукти можуть повністю збалансувати ваш раціон. І ви не будете витрачати зайві кошти на те, що не є настільки корисним, як то можуть рекламувати", - доповнила фахівець.

Не варто захоплюватися монодієтами і голодуваннями, у цього можуть бути негативні наслідки.

"Не можна сказати, що вони не працюють. Ні - вони реально працюють, але є кілька "але". Коли людина сходить з них, вона швидко набирає вагу назад, і при тому може набирати навіть більше, ніж було до дієти", - пояснює Тетяна.

Також, обмежуючи себе в споживанні якихось продуктів або груп продуктів, організм людини не отримує всі корисні мікронутрієнти, які потрібні для адекватного його функціонування, і у людини з часом починаються різноманітні проблеми зі здоров'ям.

А ось інтервальне голодування - досі досить спірне питання.

Певні дослідження показали його результативність. Однак там була досить мала вибірка людей, за якою "реально оцінити щось і зробити глобальні висновки досить складно".

"Тому зараз я можу сказати, що інтервальне голодування має право на існування за умови збалансованого харчування протягом дня, але своїм клієнтам я його все ж не раджу, за винятком періоду в 12 годин між вечерею і сніданком", - розповіла фахівець.

Головні помилки людей, які худнуть - це саме схуднення на монодієтах, занадто велике обмеження себе. Це призводить тільки до зривів.