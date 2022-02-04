Правильное питание - совсем недорого: диетолог развенчала популярный миф

Правильное питание - не требует значительных финансов. Для этого не нужно покупать дорогущие суперфуды в магазинах. Нужен баланс и разнообразие привычных продуктов.

Об этом в интервью Styler сообщила диетолог и нутрициолог Татьяна Колчанова.

Что же включает в себя правильное питание?

Очень просто. Это потребление всех групп продуктов для получения максимальной пользы из них. Стоит исключить колбасу и сосиски, а вместо них есть мясо, яйца и рыбу. Надо употреблять много овощей, каши, цельнозерновой хлеб.

"Это все обычные продукты, которые есть в холодильнике у каждого человека", - рассказала диетолог.

Одним словом, для правильного питания совершенно ненужно скупать дорогие и разрекламированные суперфуды.

"Употребление суперфудов очень переоценено и вообще не нужно вообще, потому что обычные продукты могут полностью сбалансировать ваш рацион. И вы не будете тратить лишние средства на то, что не является столь полезным, как то могут рекламировать", - дополнила специалист.

Не стоит увлекаться монодиетами и голодовками, у этого могут быть негативные последствия.

"Нельзя сказать, что они не работают. Нет - они реально работают, но есть несколько "но". Когда человек сходит с них, он быстро набирает вес обратно, и при том может набирать даже больше, чем было до диеты", - объясняет Татьяна.

Также, ограничивая себя в потреблении каких-то продуктов или групп продуктов, организм человека не получает все полезные микронутриенты, которые нужны для адекватного его функционирования, и у человека со временем начинаются разнообразные проблемы со здоровьем.

А вот интервальное голодание - до сих пор довольно спорный вопрос.

Определенные исследования показали его результативность. Однако там была достаточно малая выборка людей, по которой "реально оценить что-то и сделать глобальные выводы достаточно сложно".

"Поэтому сейчас я могу сказать, что интервальное голодание имеет право на существование при условии сбалансированного питания в течение дня, но своим клиентам я его все же не советую, за исключением периода в 12 часов между ужином и завтраком", - рассказала специалист.

Главные ошибки худеющих людей - это именно похудение на монодиетах, слишком большое ограничение себя. Это приводит только к срывам.