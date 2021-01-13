Як правильно загадати бажання на Старий Новий рік: має здійснитися

Старий Новий рік для українців особливе свято, адже він нагадує нам про ті часи, коли люди дотримувалися традицій і вірили у чудо, яке несе зміна календаря. Вважається, що ніч з 13 на 14 січня відкриває особливі енергетичні потоки. Якщо правильно сформулювати бажання і надіслати його Всесвіту, вас обов'язково почують.
Щоб привернути потрібні зміни в життя, слід навчитися вірно формулювати свої бажання і правильно їх висловлювати, пише star.sterlegrad.
Перше, про що потрібно пам'ятати, ваша мрія має бути реальною. "Казкові" бажання просто немає сенсу загадувати.
Сформулюйте ваше бажання так, ніби воно вже здійснилося і не використовуйте негативні частинки.
Тим, хто хоче конкретний предмет, варто описати всі бажані характеристики, щоб не отримати кота в мішку.
Ще краще візуалізувати ваше бажання. Знайдіть підходяще зображення і покладіть його на видному місці. Приміром, будинок мрії, місце, де ви б хотіли жити, повний гаманець грошей, машина певної марки і моделі і так далі.
Ближче до півночі покладіть зображення на листок з бажанням, зосередьтеся на ньому. Рівно опівночі подумки або вголос сформулюйте його, а потім промовте вголос: "Старий рік все погане забирає, проблеми позаду залишає, а все загадане нехай здійсниться".
Після того, як бажання загадане, приберіть листки в секретне місце і періодично діставайте, щоб подумки зосередитися.
Загадати бажання можна і традиційним способом: спалити листок з написаним, кинути попіл у келих з шампанським і випити, вклавшись в одну хвилину, поки б'ють куранти.
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