Як правильно загадати бажання на Старий Новий рік: має здійснитися

Старий Новий рік для українців особливе свято, адже він нагадує нам про ті часи, коли люди дотримувалися традицій і вірили у чудо, яке несе зміна календаря. Вважається, що ніч з 13 на 14 січня відкриває особливі енергетичні потоки. Якщо правильно сформулювати бажання і надіслати його Всесвіту, вас обов'язково почують.

Щоб привернути потрібні зміни в життя, слід навчитися вірно формулювати свої бажання і правильно їх висловлювати, пише star.sterlegrad.

Як правильно сформулювати бажання

Перше, про що потрібно пам'ятати, ваша мрія має бути реальною. "Казкові" бажання просто немає сенсу загадувати.

Сформулюйте ваше бажання так, ніби воно вже здійснилося і не використовуйте негативні частинки.

Тим, хто хоче конкретний предмет, варто описати всі бажані характеристики, щоб не отримати кота в мішку.

Ще краще візуалізувати ваше бажання. Знайдіть підходяще зображення і покладіть його на видному місці. Приміром, будинок мрії, місце, де ви б хотіли жити, повний гаманець грошей, машина певної марки і моделі і так далі.

Як загадати бажання, щоб воно обов'язково здійснилося

Ближче до півночі покладіть зображення на листок з бажанням, зосередьтеся на ньому. Рівно опівночі подумки або вголос сформулюйте його, а потім промовте вголос: "Старий рік все погане забирає, проблеми позаду залишає, а все загадане нехай здійсниться".

Після того, як бажання загадане, приберіть листки в секретне місце і періодично діставайте, щоб подумки зосередитися.

Загадати бажання можна і традиційним способом: спалити листок з написаним, кинути попіл у келих з шампанським і випити, вклавшись в одну хвилину, поки б'ють куранти.

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