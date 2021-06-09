Як правильно вживати вітамін D: лікарі зробили попередження про передозування

Вітамін D дуже важливий для організму

Вітамін D - один з головних факторів формування здорового організму. З його допомогою повноцінно функціонує нервова система, щитовидна залоза і статеві органи.

"Він має здатність перешкоджати розвитку різних захворювань, починаючи з зайвої ваги, інсультів, інфарктів і закінчуючи застудами та грипом. З їжею до нас надходить два види вітаміну D, вітамін D2 міститься в рослинній їжі – це темно-зелені овочі та зелень, а вітамін D3 – це більш активна форма, яка надходить з продуктів тваринного походження, також належить до категорії жиророзчинних вітамінів", - зазначила дієтолог Світлана Свічкар.

Отримати вітамін D можна з харчування

Тому безпечну кількість вітаміну D можна отримати з їжі. Найбільше його в риб'ячому жирі: в одній чайній ложці – дві норми. Багато вітаміну D в 150 грамах лосося, 300 мл молока, в 100 грамах білих грибів. Важливо вживати капусту, петрушку, мак і кунжут. Також важливо урізноманітнити своє харчування. Три рази на тиждень приймати по 2 варених яйця з рідким жовтком, двічі на тиждень – 200 грамів морської жирної риби, раз на тиждень – 100 грамів печінки тріски.

Вітамін D може призвести до передозування

Добова доза - найважливіше питання, адже в соцмережах з'являється все більше обговорень про мегадози цього вітаміну, які нібито рятують від COVID-19. Однак не всі знають, що цей вітамін ми отримуємо ще й від сонячного світла, і разом з таблетками, продуктами це може привести до незворотних наслідків.

"Одним із симптомів надлишку вітаміну D або побічним явищем великих його доз може бути нудота, блювота, погане самопочуття, порушення сну і посилене відкладення кальцію в організмі, буквально у всіх тканинах, у тому числі судинах і нирках", – розповіла дієтолог Карина Дайнеко.

Важливий факт

Цікавим фактом є те, що сонцезахисні креми з SPF блокують утворення вітаміну D, а накопичити його в організмі неможливо, тому завжди треба поповнювати його запаси всередині за допомогою правильного харчування і контрольованого перебування на сонці.