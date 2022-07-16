Як правильно доглядати за татуюванням, щоб потім не перебивати

Як правильно піклуватися про татуювання

Догляд за татуюванням в основному зводиться до чотирьох речей:

Тримайте тату в чистоті, але не перестарайтеся. Використовуйте рідке мило 1-3 рази на день.

Не допускайте висихання за допомогою зволожуючих кремів або мазей.

Тримайте місце тату закритим, спочатку пов'язкою, яку ви отримаєте від майстра, потім власної захисною плівкою.

Одягайте вільний одяг, щоб захистити тату від сонця.

Правильний догляд за тату дуже важливий (фото: freepik)

Догляд за тату в перші дні

Коли справа доходить до підтримки чистоти, не перестарайтеся. У вас може виникнути спокуса мити тату багато разів на день, щоб запобігти зараженню.

Але в кінцевому підсумку ви тільки пересушите шкіру і потенційно викличете утворення струпів (скоринки).

Рекомендовано мити татуювання мильним розчином не більше 3-х разів на день, при цьому не можна терти шкіру або витирати рушником. Також не можна розпарювати шкіру, це істотно впливає на чіткість картинки.

Потрібно дати шкірі можливість обсохнути та незабаром промокнути паперовим рушником.

Татуювання надовго збереже свій колір і насиченість при правильному піклуванні (фото: freepik)

Як і в разі будь-якої рани, важливо захищати її від запалення і подальшого нагноєння. Тому слід обробити тату ранозагоювальним кремом і закривати захисною плівкою (також підійде харчова плівка).

Замість захисної плівки краще використовувати компрес з дитячої пелюшки тому, що він призначений для ніжної шкіри малюків, добре вбирає вологу і має антисептичне просочення тому ідеально підійде в наших цілях.

Також важливим плюсом компресу, є можливість циркуляції повітря в умовах виділення сукровиці й використання зволожуючого крему.

Радимо робити компрес з запасом тобто трохи більше розміром ніж саме татуювання. Компрес варто міняти кожні 12 годин.

Важливо в перші 5 днів не займатися спортом, не відвідувати басейни або лазні, а також не вживати алкогольні напої.

Догляд за тату в наступні дні

Якщо ви робили все правильно і ніяких проблем не з'явилося, то в результаті догляду на 3-4 день повинна з'явиться скоринка, тоді ми припиняємо робити компреси або використовувати плівку.

На місце татуювання слід продовжити наносити ранозагоювальну мазь або зволожуючий крем для шкіри.

Якщо хочете гарне тату надовго, доглядайте за ним (фото: freepik)

Якщо ви помітите пігментацію на скоринці, не хвилюйтеся, це нормально.

Головне - не обдирати скоринку тому, що це скоріше за все призведе до псування картинки.

Якщо узагальнити, то можна сказати, що скоринка - це мертвий шар шкіри, який захищає молоду шкіру від зараження. А наше тату - від деформації, тому скоринку не можна терти в душі, чесати або обдирати.

Скоринка сама почне відпадати через 10-14 днів після нанесення татуювання, а повне загоєння шкіри відбувається протягом 2-4 тижнів.

Нові способи догляду за татуюваннями

У вільному продажу доступні спеціальні еластичні плівки для загоєння ран від татуювань. Така плівка значно зменшує час загоєння, знижує ймовірність потрапляння бактерій і позбавляє вас зайвого головного клопоту.

Найбільшими плюсами такої плівки є водонепроникність і те, що вам потрібно буде її зняти тільки на 5-й день після нанесення. Крім того, плівка пропускає повітря і дозволяє рані "дихати".

Така чудо-плівка наноситься на суху шкіру без мазей або фарби, використовує природне виділення сукровиці для якнайшвидшого загоєння.

Що стосується обмежень то вони такі ж, як і з класичними методами.

Якщо з якихось причин ви пошкодили таку плівку або вам довелося її зняти, догляд слід продовжити звичайними методами.