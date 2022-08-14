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Як правильно підготувати льох до зберігання врожаю, щоб продукти в ньому не псувались

Як підготувати льох до зберігання овочів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Найкраще місце для зберігання овочів і фруктів взимку - льох. Однак важливо знати, як за ним правильно доглядати, щоб улюблені овочі та фрукти там не псувались.

Як підготувати льох до зберігання овочів - читайте нижче.

Зокрема, льох призначений для зберігання овочів, фруктів та інших харчових продуктів. Ця споруда може бути наземною, підземною або напівзаглибленою.

Льох краще підходить для зберігання врожаю, ніж підвал, тому що у ньому температура нижча: у будь-яку пору року вона наближена до нуля. Завдяки правильному мікроклімату продукти тривалий час не псуються.

Перш ніж відправляти свіжі овочі в льох, необхідно звільнити його від усього, що залишилося з минулого року. Чим обробити льох перед закладанням овочів

Чим обробити льох

Позбудьтеся цвілі

Необхідно обробити усі поверхні розчином мідного купоросу і вапна. Якщо стіни цегляні, то потрібно використати 5%-вий розчин мідного купоросу. Наносити розчин можна валиком або пензликом. Після виконання робіт льох потрібно обов'язково провітрити.

Грибок

Для боротьби з грибком підійде сильний розчин перманганату калію - марганцівки. Потрібно обробити стіни та добре просушити. Розведену марганцівку потрібно використовувати відразу після приготування, тому що вона дуже швидко розкладається і припиняє бути ефективною.

Також для боротьби з цвіллю і грибками у льоху можна використати негашене вапно. Кілька кілограмів цієї речовини насипте у відро і поставте посередині льоху. Далі налийте у відро води та залиште приміщення, щільно закривши за собою двері. Через 3 дні потрібно провітрити приміщення.

Закладати овочі на зберігання у льох після такої обробки можна не раніше, ніж через місяць.

Як захистити від гризунів

Необхідно цементним розчином закласти усі щілини, через які гризуни можуть потрапити у льох.

Для відлякування гризунів можна розставити ультразвукові пастки. Своїм звуком вони відлякають непроханих гостей від запасів.

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