Як правильно харчуватися влітку: дієтолог дала слушні поради

Літо багато вітамінами і атиоксидантами. По чому ми страждаємо взимку? Правильно, по ягодах і фруктах, по ароматній зелені, помідорах, молодій картоплі, солодкій кукудурзі і хрустких огірках. Влітку усі ягоди, фрукти, овочі не лише об'єктивно смачніші, але і доступніші та дешевші.

Влітку обмінна система організму працює трішки інакше:

Апетит знижується.

Гальмується секреція травних секретів (шлункового соку, ферментів ПЗ, синтез жовчі). Температура тіла підвищується.

Метаболізм прискорюється.

Посилюється потовиділення (разом із потом ми втрачаємо важливі електроліти - Na, K, Ca, Cl). Нирки компенсаторно на спеку зберігають нам рідину (тому можуть бути набряки + через втрату калію).

Рухаємося ми більше (і ця фізактивність є нетренувальна).



Тому, щоб уникнути відчуття важкості, не навантажуйте травну систему жирною, смаженою, копченою їжею та фаст-фудом.

Доречно:

1. Щільніший сніданок (до 12:00).

2. Легший обід з обов'язковою підтримкою питного режиму (чиста вода, ароматизована водичка з м’ятою/базиліком/ягодами/цитрусовими, чай зелений)

3. Впродовж дня салат з творогом/рибою/птицею/бобовими, холодний суп чи борщ, окрошка і т.п. Старайтеся заправляти не жирними, важкими заправки (майонез), а "полегшеними" варіантами заправок, напр. лимонний сік, оливковою олію і орегано, грецький йогурт, тахіна.

4. Щільніша може бути і вечеря, коли температура на вулиці знижується, тобто в час, коли немає спеки.

Особливості харчування влітку

Кашу, макрони, хліб як гарнір частково можна замінити іншими сезонними крохмалистими складними вуглеводами - молода картопля, свіжий горошок, відварений буряк/морква, кукурудза, овочі-гриль, рагу.



Також зверніть увагу на білок. Надмір м’яса може давати важкість, писала чому. Тому білок має бути легкозасвоюваний: яйця, молочні продукти, бобові, риба і морепродукти, у перекрученій на фарш птиці в вигляді котлеток/тефтельок/фрикадельок на пару білок легше засвоюється (тому є така рекомендація по білку в гастрораціоні, післяопераційному періоді, малим діткам і людям похилого віку). Також, щоб білок легше засвоювався, можна до нього додавати органічні кислоти, наприклад лимон на рибу, ягідний соус, бальзамічний соус, тощо.

Чим краще харчуватися в літній період (фото: instagram.com/doctor_dobra)