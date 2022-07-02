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Дієтолог назвала 7 необхідних елементів харчування влітку: що додати в раціон

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Субота 02 липня 2022 18:37
Дієтолог назвала 7 необхідних елементів харчування влітку: що додати в раціон Що потрібно їсти влітку (freepik)
Автор: Марина Настевич

Полиці в магазинах щосили рясніють яскравими назвами "ЕКО", "органічні продукти", "100% натуральний" і ін.І це чудово, що ми нарешті хочемо для себе кращого, корисного, природного раціону, де більше вітамінів, мінералів та інших корисних елементів.

Але чи знаєте ви, що саме і в якій кількості можна вживати? Де саме брати ці найважливіші і потрібні елементи, не переборщивши?

Нутриціолог-дієтолог Анна Гоголєва назвала 7 найнеобхідніших елементів харчування влітку і розповіла, в яких продуктах їх можна знайти.

1. Вітамін C: для здоров'я імунної системи, вважається одним з вітамінів краси.

Необхідний для виробництва колагену, підтримує нашу красу, бореться з вільними радикалами і токсинами, бере участь у всіх процесах в клітинах, піклується про пружність шкіри, м'язів. Допомагає організму боротися з бактеріями, інфекціями.

Добова потреба у Віт. С:

  • Чоловіки, 20 років і старше - 90 мг / добу
  • Жінки, 20 років і старше - 75 мг / добу

Організм не в змозі накопичувати або виробляти вітамін С, а витрачає багато (стрес + скачки цукру). Тому його потрібно споживати щодня, але тільки з продуктами харчування.

Ось що рекомендується їсти:

  • солодкий червоний перець - 142 мг
  • середнє ківі - 70 мг
  • апельсиновий сік - 170 г-61-93 мг
  • полуниця - 49 мг
  • варена брокколі - півчашки - 47 мг
  • диня - чверть середньої дині - 47 мг
  • лимон - в 100 г міститься 40 мг

Додатковий бонус: продукти, багаті вітаміном C, також забезпечують наш організм клітковиною і калієм (за це наднирники скажуть спасибі), солодкий червоний перець і диня багаті каротиноїдами. Завдяки вітаміну С поліпшується засвоєння заліза з рослинних і з тваринних продуктів.

2. Вітамін Е: для боротьби з вільними радикалами, гарної засмаги і стійкості до ультрафіолету.

Вітамін Е, що міститься в основному в жирних продуктах: горіхи, насіння, масла, є потужним антиоксидантом і справжнім вітаміном краси! Експерти встановили, що вітамін Е альфа-токоферол (АТ) - найкорисніший з усіх форм вітаміну Е. Чоловікам і жінкам потрібно 15 мг щодня.

Що потрібно їсти:

  • Клацайте насіння соняшнику, додавайте його в салати, страви з тушкованих овочів і варених цільних зерен
  • Їжте горіхи
  • Використовуйте частіше кедрову олію, оливкову, лляну і масло кунжуту

3. Клітковина допомагає організму залишатися здоровим, а тілу - бути у формі.

Дієтолог назвала 7 необхідних елементів харчування влітку: що додати в раціонДієтолог назвала 7 необхідних елементів харчування влітку: що додати в раціон

4. Кальцій - життєво необхідний для здоров'я нашого опорно-рухового апарату, тобто кісток і м'язів.

Дієтолог назвала 7 необхідних елементів харчування влітку: що додати в раціонДієтолог назвала 7 необхідних елементів харчування влітку: що додати в раціон

5. Магній - важливий поживний елемент для кісток, імунної системи, надниркових залоз і гормонального фону.

Дієтолог назвала 7 необхідних елементів харчування влітку: що додати в раціон

6. Вітамін А і каротеноїди: для здорових очей і краси засмаги.

Необхідний для нормального зору, росту тканин, нормального функціонування імунної системи.

Дієтолог назвала 7 необхідних елементів харчування влітку: що додати в раціон

7. Калій: для нервів і м'язів.

Дієтолог назвала 7 необхідних елементів харчування влітку: що додати в раціон

Дієтолог назвала 7 необхідних елементів харчування влітку: що додати в раціон

Які елементи харчування необхідні організму влітку (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, що категорично не можна їсти і пити в спеку.

А також були названі основні помилки, які заважають схуднути влітку.

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