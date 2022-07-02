Дієтолог назвала 7 необхідних елементів харчування влітку: що додати в раціон

Полиці в магазинах щосили рясніють яскравими назвами "ЕКО", "органічні продукти", "100% натуральний" і ін.І це чудово, що ми нарешті хочемо для себе кращого, корисного, природного раціону, де більше вітамінів, мінералів та інших корисних елементів. Але чи знаєте ви, що саме і в якій кількості можна вживати? Де саме брати ці найважливіші і потрібні елементи, не переборщивши?

Нутриціолог-дієтолог Анна Гоголєва назвала 7 найнеобхідніших елементів харчування влітку і розповіла, в яких продуктах їх можна знайти.