Як правильно витягувати кліща: лікар дав чітку інструкцію

Активність кліщів починається у квітні й найнебезпечніші місяці – травень і червень. А ось в липні кліщі стають невидимками: їх неможливо відчути, коли вони повзають по тілу, а перед укусом вони впорскують знеболювальне і виявити рану людина може тільки через кілька днів.

Як зазначає лікар, кліщ здатний жити на тілі людини до 6 діб – він спочатку виділяє знеболювальне, а потім рідину, яка є аналогом цементної пробки.

"Якщо ви з якихось причин не маєте можливості звернутися до фахівця, є такий гаджет - "клещесмик ". Його можна придбати у ветеринарних аптеках. Ви затягуєте його максимально близько до шкіри. Далі необхідно крутити в обидві сторони, для того, щоб хоча б трохи зруйнувати "цементну пробку", яку створив кліщ. Далі, в зручну сторону, притримуючи шкіру, викручуємо і дістаємо кліща", - пояснив Небагаткін процедуру витягування кліща.

Він зазначив, що ризик отримати бактеріальну інфекцію є, але зараження почнеться тільки через добу після укусу. Вірус може потрапити в організм людини тільки, якщо він був в слині кліща.

Кліща можна віднести в лабораторію, а людина може здати кров на імуноглобуліни – але результат покаже тільки через три тижні.

Як правильно витягувати кліща