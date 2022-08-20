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Як правильно зберігати томатну пасту: ніякої цвілі і псування не буде

Фото: Як уберегти томатну пасту від псування і цвілі (unsplash com)
Автор: Анна Шиканова

Томатна паста - натуральний продукт і найчастіше в ній практично немає консервантів, загусників і барвників. А значить, псуватися вона буде досить швидко.

Люди часто стикаються з ситуацією, коли відкрили свіжу банку томатної пасти, використали частину, решту закрили кришкою і поставили в холодильник. А через тиждень доводиться банку викидати, бо паста зіпсувалася або з'явилася цвіль.

Як правильно зберігати томатну пасту, щоб вона не зіпсувалася - читайте в матеріалі нижче.

При покупці томатної пасти в магазині зверніть увагу на її колір. Натуральна паста - яскраво-червоного кольору, густа і насичена. Перевірте також склад на етикетці - там не повинно бути барвників, консервантів і загусників.

Довго зберігати таку пасту не рекомендується навіть в холодильнику. Але є способи, які дозволять вам продовжити термін зберігання цього продукту.

Рослинна олія

Беріть будь-яку рослинну олію - соняшникову, оливкову, яке є під рукою. Налийте 2-3 ложки у відкриту банку і рівномірно розподіліть по поверхні.

З горлечка банки та кришки повністю приберіть залишки томатної пасти та змастіть там рослинною олією. Це вбереже продукт від грибка та інших патогенних організмів.

Банку рекомендується закрити пластиковою кришкою і зберігати в холодильнику. Так ви продовжите термін зберігання до 2-3 тижнів.

Гірчиця

Гірчиця служить відмінним природним консервантом, який надійно захищає від цвілі, грибків і бактерій.

Обробіть гірчицею стінки, шийку банки та внутрішню частину пластикової кришки. Так ви не зіпсуєте смак томатної пасти, а зберігатися вона буде довше.

Заморозка

Якщо у вас томатна паста в жерстяній банці, то відкрийте її та верх затягніть харчовою плівкою. Потім поставте на добу в морозилку.

Візьміть заморожену банку і на пару секунд занурте в окріп, щоб швидко і легко витягнути пасту з банки. Тепер у вас є брикет, який можна нарізати шматочками, упакувати кожен з них в поліетилен і знову відправити в холодильник.

Для готування ви отримаєте порційні шматки томатної пасти. Зберігати їх можна до 2-3 місяців.

Пасту можна заморозити й в формах для льоду (або пакетах). Ложкою розподіліть пасту в форми та заморозьте. Для готування використовуйте потрібну кількість брикетів.

Важливі поради!

Коли відкриваєте свіжу банку пасти, використовуйте тільки чисту і суху ложку. Спробували на смак або взяли ложку і потім опустили її в каструлю - беріть знову чисту і суху нову ложку.

Не зберігайте томатну пасту в холодильнику з ложкою всередині банки. Окислення почнеться майже відразу.

Відкрита паста в холодильнику без додаткових маніпуляцій може зберігатися не більше 3-5 днів.

До речі, раніше ми писали про те, які способи допоможуть уберегти квасоля від жучків.

А ще розповідали про те, які важливі помилки ми робимо при зберіганні сиру в холодильнику.

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