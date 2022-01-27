Як правильно зберігати відкриті консерви, щоб не отруїтися

Зберігання закритих консервів

Так, закриту тару з м'ясними, рибними та плодово-овочевими продуктами слід зберігати при температурі повітря не більше 15 °C і при відносній вологості до 75% у приміщенні, що добре провітрюється.

Також не варто поміщати закриті консерви в холодильник, адже їх смакові якості можуть змінитися на гірший бік. Зокрема, такі продукти, як згущене молоко, варення або компот, можуть змінити текстуру і зацукритися.

До того ж важливо стежити за збереженням упаковки. Особливу увагу потрібно звернути на металеві консерви. Все тому, що вони набагато частіше зазнають деформацій та корозії, а це скорочує термін зберігання продукту.

Окрім того, варто купувати банки без вм'ятин, іржі та інших зовнішніх дефектів.

Як зберігати відкриті консерви

Консерви потрібно відкривати безпосередньо перед вживанням. Зберігати відкриті консервовані продукти рекомендується не більше як добу за умови, що вони були перекладені у скляну чи керамічну посудину.

Після відкриття консервований продукт необхідно зберігати виключно у холодильнику.

Відкривши консерви, перекладайте вміст у герметичний контейнер або інший посуд із кришкою та зберігайте його в холодильнику.

Також для збереження смакових якостей після відкриття упаковки не виливайте розсіл, соус або сік, адже у ньому продукт збережеться набагато краще.