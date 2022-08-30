Як правильно зберігати картоплю на балконі: не зіпсується до самої весни

Вибирайте правильний сорт картоплі

Річ у тому, що терміни зберігання картоплі сильно залежать від сорту. І для зимових запасів підійдуть пізні сорти картоплі, оскільки вони більш стійкі до перепадів температур.

Для тривалого зберігання підійдуть також середньопізні сорти та всі елітні сорти картоплі.

Від чого залежить ще термін зберігання картоплі

У зимовий період картопля може зберігатися довше або менше в залежності від погодних умов - при холодних температурах і великій кількості дощів овоч до весни не пролежить.

Краще зберігається картопля, яку виростили на піщаному грунті з достатньою кількістю добрив.

Перед відправкою на зберігання потрібно ретельно перебрати бульби та перевірити їх на наявність фітофторозу, порізів, розтинів, м'якості й так далі.

Всі пошкоджені бульби відразу відправляйте в їжу і не тримайте їх довше декількох тижнів. Великі бульби краще зберігають свої смакові якості, але через пару місяців в них можуть виникати порожнечі.

Для тривалого зберігання вибирайте середню за розміром картоплю. Всі бульби повинні бути ретельно просушені та цілі.

Як правильно зберігати картоплю в будь-якому приміщенні

Всі бульби повинні зберігатись в темному приміщенні. Якщо ви поставили ящик або кошик з картоплею на балкон - придумайте щільне покривало, щоб на овочі не потрапляло світло.

Ідеальна температура для зберігання - від 2 до 4 градусів тепла. При підвищенні або зниженні температури бульби починають псуватися.

Для захисту від холоду накрийте картоплю теплою ковдрою, соломою. При зберіганні на балконі намагайтеся провітрювати приміщення і перебирати бульби раз в 10 днів.

Також важливо забезпечити в приміщенні для зберігання вологість - від 80 до 90%. При сухому повітрі бульби стануть млявими або почнуть хворіти.

Важливо! Досвідчені городники кажуть, що в кінці зими картопля виходить зі стану спокою і починає проростати. Щоб цього не сталося, потрібно знизити температуру в приміщенні для зберігання. Можна ставити вентиляцію або заморожену воду.

Як варіант - в середині лютого перемістити картоплю з балкона в більш прохолодне приміщення.