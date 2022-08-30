Як правильно зберігати картоплю на балконі: не зіпсується до самої весни

Зовсім скоро буде зібраний урожай картоплі й постане питання про те, як і де її можна зберігати. Жителі приватних будинків і селищ зазвичай зберігають картоплю в погребі. Але що робити жителям звичайних квартир і як зробити запас овочів на зиму?
Як зберігати картоплю на балконі або у квартирі - читайте в матеріалі нижче.
Річ у тому, що терміни зберігання картоплі сильно залежать від сорту. І для зимових запасів підійдуть пізні сорти картоплі, оскільки вони більш стійкі до перепадів температур.
Для тривалого зберігання підійдуть також середньопізні сорти та всі елітні сорти картоплі.
У зимовий період картопля може зберігатися довше або менше в залежності від погодних умов - при холодних температурах і великій кількості дощів овоч до весни не пролежить.
Краще зберігається картопля, яку виростили на піщаному грунті з достатньою кількістю добрив.
Перед відправкою на зберігання потрібно ретельно перебрати бульби та перевірити їх на наявність фітофторозу, порізів, розтинів, м'якості й так далі.
Всі пошкоджені бульби відразу відправляйте в їжу і не тримайте їх довше декількох тижнів. Великі бульби краще зберігають свої смакові якості, але через пару місяців в них можуть виникати порожнечі.
Для тривалого зберігання вибирайте середню за розміром картоплю. Всі бульби повинні бути ретельно просушені та цілі.
Всі бульби повинні зберігатись в темному приміщенні. Якщо ви поставили ящик або кошик з картоплею на балкон - придумайте щільне покривало, щоб на овочі не потрапляло світло.
Ідеальна температура для зберігання - від 2 до 4 градусів тепла. При підвищенні або зниженні температури бульби починають псуватися.
Для захисту від холоду накрийте картоплю теплою ковдрою, соломою. При зберіганні на балконі намагайтеся провітрювати приміщення і перебирати бульби раз в 10 днів.
Також важливо забезпечити в приміщенні для зберігання вологість - від 80 до 90%. При сухому повітрі бульби стануть млявими або почнуть хворіти.
Важливо! Досвідчені городники кажуть, що в кінці зими картопля виходить зі стану спокою і починає проростати. Щоб цього не сталося, потрібно знизити температуру в приміщенні для зберігання. Можна ставити вентиляцію або заморожену воду.
Як варіант - в середині лютого перемістити картоплю з балкона в більш прохолодне приміщення.
До речі, раніше ми писали про те, чим обов'язково повинні запастися українці до настання холодів.
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