Як правильно боротися з коронавірусом: з'явився "рецепт" успіху

Коронавірус у світі вразив понад 350 тисяч людей, понад 15 тисяч померло і близько 100 тисяч - видужало. Кожна країна по-своєму бореться з пандемією, хтось пізно приймає карантинні заходи, через що виникає катастрофічна ситуація, деякі країни обходяться і без суворого карантину, при цьому прогрес у протистоянні з COVID-19 у них дуже значний.

Так, в Тайвані, острівній державі в 180 кілометрах від Китаю, без введення карантину і надзвичайного стану успішно борються з коронавірусом. Зазначимо, що хоча Тайвань і острів, тут дуже інтенсивне авіасполучення з Китаєм, і воно не припинялося в розпал епідемії в Піднебесній.

Через два місяці після фіксації першого випадку COVID-19 у країні 195 хворих, два випадки - летальні. При цьому чисельність населення на острові 23 мільйони з щільністю 637 людей на квадратний кілометр (для порівняння, в Україні щільність - 72 люд./кв. км).

Переважно вірус був занесений з-за кордону, але всередині країни він майже не поширювався. Вся річ у тому, що ще з 31 грудня 2019-го після повідомлень про підозріле захворювання в Ухані, всіх пасажирів звідти ретельно перевіряли при прибутті на наявність температури і симптомів ГРВІ.

А 5 січня 2020-го перевірили всіх, хто повернувся з Уханя за останні два тижні і після того мав ознаки застуди чи ГРВІ. Ті, хто показував позитивний результат - переходили в режим карантину.

24 січня в країні тимчасово заборонили експорт медичних масок і термометрів. Маски робили всі - від держпідприємства до армії. При цьому темпи досягли 14 мільйонів масок на день (на 23 млн жителів).

Також в державі активізували виробництво спирту - для знезараження.

Авіасполучення з Китаєм частково обмежили, також обмежили масові заходи та церковні служби. На короткий час зупинили навчання в школі, але незабаром (в кінці лютого) заняття відновили.

Замість того, щоб відправляти все населення на карантин, влада Тайваню намагалися ретельніше виявляти потенційних хворих і відправляти їх на карантин.

Раніше ми писали, що в Івано-Франківській області лікарі втекли від пацієнта з симптомами грипу, коли він розповів, що нещодавно повернувся з Європи.