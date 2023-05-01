Правильная жидкость, норма в день и обезвоживание: Комаровский развеял основные мифы о водном балансе

Доктор Евгений Комаровский высказался о поддержании водного баланса и развеял ряд наиболее популярных мифов и заблуждений, связанных с темой питья, и способных на самом деле негативно влиять на работу почек и сердца.

Об этом известный врач и телеведущий рассказал на своем YouTube-канале.

Популярные мифы о питье и их анализ

Одно из самых распространенных утверждений о водном балансе касается необходимости ежедневно выпивать определенное количество воды.

"В американской литературе часто звучит фраза о 8 стаканах воды. Наши все чаще и чаще говорят о 2 литрах воды. Тем не менее количество воды, которое мы пьем - должно компенсировать то количество воды, которое мы теряем", - подчеркивает Комаровский.

Ведь суть и кроется в самой фразе - водный баланс, то есть эквивалент прихода и расхода жидкости, объясняет он.

От чего же может зависеть потеря воды? К примеру, перечисляет Комаровский, от температуры окружающей среды, от влажности вдыхаемого воздуха, также связана с тем, как мы потеем. Кроме того, употребление некоторых продуктов и лекарств может активизировать мочеиспускание.

Так, в ситуации, когда теряется большее количество воды, люди и будут пить больше.

"Обращаю ваше внимание - чтобы оценить, сколько воды надо в день, надо знать, сколько мы теряем. А это практически каждый день разная цифра", - говорит доктор Комаровский.

Еще один миф гласит, что якобы жидкость - это вода, и ничего больше.

На самом деле все считается: и молоко, и суп, и чай с кофе, и арбуз и яблоко, и так далее, отмечает врач.

Расхожее также утверждение, что человек уже обезвожен, если хочет пить. Однако правда заключается в том, что желание пить возникает тогда, когда мы испытываем дефицит жидкости.

"Ведь испытывать потребность в жидкости вовсе не означает быть обезвоженным. Обезвоживание - это когда дефицит жидкости нарушает работу внутренних органов", - обращает внимание Комаровский.

Миф о том, якобы с количеством воды нельзя переусердствовать, на практике - ошибочный и даже вредный.

"Избыточная водная нагрузка далеко не так безобидна. Это нагрузка на почки, на сердечно-сосудистую систему и так далее", - говорит педиатр.

Видео: доктор Комаровский проанализировал популярные мифы о водном балансе