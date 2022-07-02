Ці правила врятують ваші кімнатні рослини в сильну спеку

Для більшості декоративних рослин оптимальна температура становить 20-25 градусів, також "вихованці" на підвіконні в літній сезон особливо люблять підживлення, і погано реагують на холодну воду.

Дозовані поливи

Навіть якщо стоїть тривала спека і безхмарне небо пропускає багато сонячного світла, не слід "передавати куті меду" з водою - їх можна просто залити, що загрожує згниванню кореня. Слід поливати квіти лише тоді, коли підсохне ґрунт в горщику.

Кращий час доби для поливу і температура води

Для зволоження ґрунту кімнатних рослин вважається найкращим часом - вечірній. При цьому перевагу слід віддавати трохи теплій воді, оскільки студена занадто холодна рідина може бути для рослини стресом.

Поливаємо лійкою

Як правило, на природі трави та інші рослини після дощу помітно йдуть у зріст, виганяють квіти, нові пагони. Для кімнатних рослин можна створити аналогію такого "теплого душу" за допомогою лійки. Рекомендуються такі поливи робити раз на тиждень.

Свої кольори у горщиків

Оскільки у чорних кашпо є властивість сильніше нагріватися, для вирощування квітів вдома краще вибрати горщики інших відтінків. Рекомендують білого і сірого кольорів, але і будь-які інші теж підійдуть - головне, не дуже темного.

Регулярна підгодівля

Позаяк літній сезон для рослин вважається піковим для цвітіння і зростання, їм потрібне додаткове підживлення. Для певних квітів воно - своє, що також слід враховувати, даючи харчування своїм кімнатним рослинам.