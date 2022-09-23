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Правила роскошной фиалки: цветоводы раскрыли секреты ухода

Фото: Как правильно выращивать фиалки (facebook.com/Фиалки (сенполии) и другие геснериевые)
Автор: Светлана Мащенко

Фиалки можно считать капризными, пока вы не узнаете простые правила выращивания и ухода за этим чрезвычайным комнатным растением.

Об этом говорится в Telegram Скарбничка ідей.

Πоставьте горшок с растением в уютное место, где достаточно света, но не слишком много солнца. Исключите попадание прямых солнечных лучей в обеденное время. Оптимально поставить фиалку на западное окно или повесить штору.

Выбирайте небольшой горшок, примерно на десять сантиметров в высоту и не более тринадцати сантиметров в диаметре (лучше - не более 11-ти). В большом горшке фиалка будет давать пасынки, разрастаться, но не будет цвести. Из материала отдавайте предпочтение пластмассе.

Обеспечьте хороший дренаж, заполнив горшок наполовину керамзитом и добавив немного древесного угля.

В качестве почвы выберите торфяной субстрат, смешав его с перлитом или вермикулитом.

Вовремя убирайте пасынки - они будут деформировать основной ствол и ухудшать цветение.

Важно для растения правильный полив. Используй только теплую воду, наливая ее вниз один раз в семь дней. Можно поместить горшок в миску с теплой и отстоянной водой, с небольшим количеством специальных удобрений для фиалок (для роста или цветения).

А если хотите, чтобы ваши фиалки были самыми красивыми, снабдите им фитильный полив.

Раньше мы писали, какие растения нужно выбросить из дома , чтобы вы и ваша семья почувствовали себя лучше.

Также читайте, какие комнатные растения изгоняют из дома болезни .

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