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Правила їзди на самокатах: у поліції прописали, як їздити не можна

Автор: Анна Шиканова

У поліції прописали нові правила їзди на самокатах по місту. Ці правила носять поки рекомендаційний характер, оскільки законодавчо зміни в ПДР поки ще не внесли. Однак ці правила допоможуть уникнути зіткнень, каліцтв і ДТП з самокатами.

Список правил з'явився на сторінці Патрульної поліції в Facebook.

У поліції зазначили, що водіям самокатів або моноколесом не потрібні посвідчення водія. Однак знати правила дорожнього руху і використання таких транспортних засобів – потрібно, бо електросамокати можуть створити небезпечну ситуацію.

  • Вивчіть і дотримуйтеся правил дорожнього руху. Ми не рекомендуємо рухатися на електросамокатах по проїжджій частині дороги, оскільки рух по дорогах вимагає необхідних навичок і знання ПДР. Якщо ви все ж таки виїхали на дорогу, звертайте увагу на знаки та світлофори, керуйте за правилами для велосипедистів.
  • Одягайте екіпіровку. Щоб захистити себе від травм, надягайте шолом, наколінники, налокітники та захисні рукавички.
  • Звертайте увагу на дорожнє покриття. Від його якості залежить траєкторія вашого руху в наступну секунду. Обережно проїжджайте по калюжах, під ними можуть ховатися ями. Остерігайтеся люків - вони можуть виявитися відкритими, засипаних гравієм ям, зрізів в асфальті – все це може стати причиною втрати рівноваги та падіння.
  • Тримайте дистанцію. Мокра дорога і матеріал дорожнього руху впливають на довжину гальмівного шляху.
  • Подбайте про безпеку пішоходів. При обгоні зі спини - обов'язково зменшуйте швидкість настільки, щоб можна було різко зупинитися, якщо пішохід зробить крок убік або назад. Особливу увагу звертайте на дітей.
  • Будьте помітними. Одягайте яскравий одяг і розмістіть на ньому сітловідбивальні елементи.

Важливо!

Слідкуйте за автомобілями:

Двері автомобіля, які раптово відкрили, коли ви об'їжджали авто.

Машина, яка здає заднім ходом.

Водій без включених вогнів повороту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві встановили нові правила для самокатів і введи заборонені зони.

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