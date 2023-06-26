Правила чемпионов. Как спорт поможет сделать из ребенка успешного взрослого

Как формируются комплексы неполноценности или нарциссизма

Представьте себе, что ребенок выступил на соревнованиях, занял второе место, но его выступление было не идеальным. Все вокруг понимают, что победа была одержана потому, что другие совершили больше ошибок. Как бы ни было, ребенок на пьедестале, он счастлив!

Но родители из лучших соображений говорят: "Ты же понимаешь, что это проигрыш? Ты видел свои ошибки? В другой ситуации это никогда бы не простили".

Говорят все это с мыслями об ответственности ребенка, хотят, чтобы он еще больше старался на тренировках. Это кажется уместным, но ребенок чувствует: "Все все видели. Мне стыдно и весь мир против меня".

В такой же ситуации может быть еще одна реакция родителей: "Ты был лучше, но тебя не поняли, не оценили. Везде коррупция! Некому верить!". Реакция ребенка: "Я – лучший и один против всего мира". Так с детства формируются два комплекса – неполноценности или нарциссизма и пренебрежения к мыслям, границам других.

Дайте возможность ребенку самостоятельно сделать выводы

Правильная реакция: "Ты ошибался, но все равно попал на пьедестал. Молодец! Выиграл!". Родители, несмотря на результат, должны гордиться своим ребенком, тем, что он вышел, победил себя, справился с волнением. Можете рассказать о надежде: "В следующий раз будет лучше, но не место, а выступление". Главные слова: "Подумай, что тебе мешало?"

Старайтесь не делать выводов за ребенка, он сам понимает, что сделал неправильно. Здесь будет правильным ваш совет: "Спроси у тренера о том, чего не хватало". Разговор должен побуждать к действиям или выводам.

Говорить об ошибках, недостаточной концентрации ни в коем случае нельзя в публичном пространстве, при других родителях или детях.

Очень важно понимать, что комментировать технические моменты, что удалось, что не удалось может исключительно тренер. Мама - это не тренер.

Беседуя с ребенком после соревнований, мы стараемся оградить его от негативных эмоций и душевной боли. Так родители гарантируют, что любят и принимают ошибки и неудачи. Такой разговор - иллюстрация трех родительских функций, о которых идет речь ниже.

Ловушка недостаточной и чрезмерной защиты

Суть отцовства состоит в обеспечении трех функций.

Защита

Речь о буквальной физической защите - от холода, жары, голода, травм, болезней, травли и так далее. Представьте шкалу от 0 до 100%, где минимум - недостаточная защита, а максимум - чрезмерная. Минимум - это как объяснить правила дорожного движения и отправить маленького ребенка в самостоятельное путешествие в магазин, не проверив, что ребенок понял и запомнил правила. Максимум - взять ребенка за руку и повести ничего не объяснять по дороге. Уверена, что вы отправитесь с ребенком, и на практике будете объяснять правила поведения на дороге.

Ребёнок должен уметь самостоятельно принимать решения. Для этого необходима как информация, так и опыт. Без этого не стать лидером, который побеждает.

Разумный уровень выполнения функции "Защита" расположен в диапазоне от 30 до 70%.

Если мы говорим о детях-спортсменах, то "Защита" начинается с правильной одежды. Я постоянно слышу родительское: "Одень, ты простудишься". Я понимаю, что у катка холодно, но это та же чрезмерная защита. Надо научить ребенка выбирать одежду, самостоятельно собираться на спортивные сборы. Делать это сначала вместе, учить. Вы передаете эту функцию ребенку, а не делаете все за него. Невозможно защитить от травм, но можно заложить, что это может быть следствием отсутствия разминки и разогретых мышц.

Ребенок сам взял на тренировке скакалку для разминки – вы справились с функцией "Защита". Переживаете и просите фигуриста надевать шлем, налокотники, наколенники - чрезмерная защита.

Гарантии

О чем это? О принятии, любви, прощении, безопасности, уюте. Где пределы "умных гарантий"? В диапазоне от 51 до 80%. Ребенок изучает мир, себя, окружающих, отношения и правила поведения.

Да, ребенок тоже учится хитрить, приспосабливаться, делать сложный выбор, порой принимать сложное и нелогичное поведение других людей. И он должен быть хотя бы на 50% уверен, что дома его примут, простят неправильные решения. Должна быть гарантия, что есть куда вернуться, чтобы спрятаться, поплакать или пригласить друзей.

Почему эта функция не имеет 100% исполнения? Потому что должна быть граница, через которую ребенок не должен переходить, за которым теряется уровень ответственности перед границами других людей.

Возможности

Здесь родителям наконец-то можно себя полностью отпустить. Предел "умных возможностей" от 30 до 100%. Откуда появилось 30%? Из капризов, прихотей наших детей. Прежде чем нестись на край земли за новой возможностью, убедитесь, что вопрос действительно заинтересовал. Ребенок должен неоднократно попросить о спортивной секции или что-нибудь другое.

Здесь нужно провести границу между функциями отцовства и воспитанием. В воспитании должно быть очень много разговоров. Даже нам, уже взрослым, хочется, чтобы нас слушали. Но и дружеские разговоры не являются гарантией, что вы поймете, действительно ли заинтересовал тот или иной вид спорта. Родители хотят гарантий, что правильно выбрали секцию, тренера. Их нет.

Есть один стереотип, с которым я часто сталкиваюсь. Родители говорят: "Мы хотим прийти на одну тренировку, чтобы понять, подходит ли этот спорт для нашего ребенка". Это ложный подход. За одну тренировку ничего не понять. Нужно минимум месяц - два, чтобы сделать выводы. Если вы правильно определили направление, ребенок не бросит занятие даже, когда оно уже не будет для него новым, будет вызывать усталость и будет требовать дополнительных усилий. В этом варианте не сдерживайте себя и ищите новые и более широкие возможности для развития ребенка в данном направлении.

Ребенок может замкнуться, нужно время и покой, чтобы все переварить

И после соревнований ребенок может прийти к вам, а может подойти к тренеру. Ребенок принял решение, что там тоже есть гарантии. И это хорошо, все сложилось с выбором тренера. Но ребенок может и замкнуться, нужно время и покой, чтобы все переварить и стать сильнее.

Прожить этот период не вмешиваясь очень тяжело. Это наша любовь, мы хотим дать ее очень много. Но спросите себя: "Нужно ли, чтобы кто-то всегда вмешивался в мое отчаяние или неудачу?" Надо ставить себя на место детей и думать: "Не нарушаю ли я границы? Нужен ли я в этой ситуации?"

Правильно ответить на эти вопросы вы можете только тогда, когда откровенны сами с собой, умеете признавать свои неудачи и уважать этот опыт. Кроме того, главное правило остается одно - ежедневно разговаривайте со своим ребенком, узнавайте его внутренний мир, раскрывайте ему свой и тогда, вы будете чувствовать сердцем, что сейчас нужно вашему ребенку для того, чтобы расти и стать счастливым взрослым.