Правда или вымысел? 6 мифов о компьютерных играх, в которые все верят

Ультра настройки выглядят намного лучше, чем высокие настройки

Слова вроде "Ultra", "Psycho" или "Ultra Nightmare" звучат эффектно, но выставлять настройки на максимум в большинстве игр не стоит из-за потери производительности. Хочется выставить все на максимум, включая трассировку лучей и путей, но даже топовые видеокарты сегодня не справляются с этим разрешением в самых требовательных играх.

Снижение всего одного уровня настроек может дать заметный прирост FPS без потерь в визуальном качестве.

Для большинства игроков оптимальными будут настройки "Very High" или "High": чтобы добиться отличного баланса между впечатляющими визуальными эффектами и плавной производительностью. Конечно, сейчас доступны технологии масштабирования и генерации кадров, которые помогают играть даже на тяжелых настройках, но не всегда стоит сразу к ним прибегать.

Сначала стоит проверить, справится ли ваш ПК с высокими настройками без помощи DLSS, FSR или XeSS. Масштабирование стал нормой, но включать генерацию кадров стоит далеко не всегда.

Трассировка лучей делает игру лучше

Трассировка лучей и путей часто считаются золотым стандартом визуала в играх. Если сравнить игру с трассировкой и без нее - первая часто выигрывает на первый взгляд. Но все зависит от того, как именно реализована трассировка разработчиками. Даже в 2025 году только несколько игр действительно используют ее по максимуму.

Многие игры, которые якобы поддерживают трассировку, на деле используют лишь один ее элемент: тени, отражения или освещение. В таких играх, как Dead Space (2023), A Plague Tale: Requiem, Resident Evil 4 и Elden Ring, трассировка есть, но заметного эффекта от нее - минимум. Зато в Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Control, Black Myth: Wukong и Metro Exodus Enhanced включение трассировки радикально преображает игру.

Фотореализм равняется погружению

Многие студии сегодня увлеклись гонкой за гиперреализмом. Раньше фотореализм был мечтой геймеров, но как только мы его достигли, эффект новизны быстро испарился. Считается, что чем реалистичнее выглядит игра, тем сильнее в неепогружаешься - но это не всегда так.

Чтобы действительно погрузить игрока, графика должна сочетаться с выразительным стилем, интересным геймплеем и стабильной частотой кадров. Без этих составляющих самая красивая игра остается лишь визуальной витриной.

Масштабирование всегда выглядит хуже, чем собственное разрешение

Хотя масштабирование с помощью DLSS и FSR стало почти обязательным в новых играх, многие геймеры по-прежнему скептически к нему относятся. Их обоснование заключается в том, что масштабирование изображения с низким разрешением до более высокого никогда не будет выглядеть так же хорошо, как настоящее, т. е. собственное разрешение. Хотя технически это верно, имеет ли это значение, если вы не можете заметить разницу?

Современные алгоритмы вроде DLSS 4 и FSR 4 настолько продвинулись, что масштабированное изображение почти неотличимо от оригинала. Артефакты сведены к минимуму, и в реальном времени их заметить крайне сложно.

Сегодня, если вы включаете качественные или сбалансированные пресеты масштабирования, вы получаете бесплатный прирост производительности, поскольку визуальный компромисс не виден большинству геймеров.

Генерация кадров спасает слабые видеокарты

С тех пор, как серия Nvidia RTX 50 принесла геймерам многокадровую генерацию, разговоры о генерации кадров значительно разгорелись. Хотя ИИ-кадры появились еще при RTX 40 и RX 7000, но с введением 4x генерации недостатки стали куда заметнее. Чем агрессивнее метод, тем больше артефактов и задержек, особенно по сравнению с обычной отрисовкой.

Это значит, что генерация кадров полезна только тогда, когда ваша видеокарта уже показывает достаточно высокий FPS (с масштабированием или без). Бюджетные видеокарты в этом плане отстают, и рассчитывать на чудо не стоит.

Если вы включите генерацию кадров при 50 FPS, результат может быть хуже, чем при 100+ FPS. Дополнительные артефакты и задержки сделают игру просто неиграбельной.

Генерация кадров полезна только тогда, когда ваша видеокарта уже показывает достаточно высокий FPS (фото: XDA Developers)

Для высокопроизводительных игр необходимы высокопроизводительные графические процессоры

Раньше это действительно было так. Но с выходом RTX 40, RTX 50 и RX 90 ситуация изменилась: теперь для комфортного гейминга в 1440p или даже 4K не нужно тратить 800 долларов и больше. С выходом Intel Arc B580 высокочастотный 1440p стал доступнее, а RX 9070 XT сделала 4K-гейминг массовым.

Миф о том, что только видеокарты за 1000 долларов дают "по-настоящему качественную" картинку, больше не актуален. Энтузиасты все еще выбирают RTX 5090, но карты до 600 долларов уже предлагают гейминг без компромиссов. Бюджетный сегмент все еще нуждается в свежих моделях от NVIDIA и AMD, но на этом фронте Intel и AMD показывают многообещающие результаты.