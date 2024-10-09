Сколько калорий есть за ужином, чтобы сбросить вес

Что есть на ужин, чтобы худеть

Зарегистрированный диетолог Дестини Муди объяснила, что потеря веса иногда может быть сложной задачей для некоторых. Информации слишком много, и многое не соответствуют действительности. Проблема в том, что все сводится к тому, что и как мы едим.

Чтобы определить количество калорий за ужином, вам нужно сначала знать общее целевое количество калорий в день. Онлайн-калькулятор калорий - отлично в этом поможет.

Когда вы получите вашу норму калорий для похудения, разделите это число на три. Это количество калорий, которое вы должны иметь в каждом из трех основных приемов пищи. К примеру, если вы пытаетесь получить 1500 калорий в день, каждый прием пищи должен содержать 500 калорий.

Если вы хотите похудеть, лучше равномерно распределить калории в течение дня, чтобы вы могли сжечь их с помощью упражнений и физической активности. Если вы откладываете солидный кусок на ужин, то между последним приемом пищи и сном у вас будет немного времени, чтобы сжечь эти калории.

"После того как вы определите базовое количество калорий на прием пищи, вы сможете планировать соответственно. Хотя ужин все еще может быть любимой пищей вашей семьи, размеры порций становятся важными, чтобы избежать превышения потребления калорий", - сказала эксперт.

Советы для похудения во время ужина

Ведите пищевой ежедневник, чтобы отслеживать количество калорий.

Для обеспечения правильного размера порций используйте весы и измерительные инструменты.

Выбирайте овощи и продукты с белками для вашего блюда, поскольку они менее калорийны.

Будьте осторожны с начинками и соусами, обычно содержащими избыток калорий.

Помните, что ужин не обязательно ограничивается курицей и брокколи. Вы можете добиться потери веса, зная общее количество калорий в день, разделив его на три и соблюдая это количество во время обеда.

Готовьте любимые рецепты вашей семьи, но измеряйте свои порции.