Правда или миф: действительно ли магниты на холодильнике могут его испортить

Вредно ли крепить магниты на холодильник

Те магниты, которые обычно вешают на холодильники, не столь мощны, чтобы нарушить работу устройства и они никак не могут мешать работе электронных устройств.

"Магниты, созданные для этой цели, не имеют силы и мощности, чтобы повредить ваш холодильник или каким-либо образом повлиять на его работу", - уверяют эксперты.

Стоит отметить, что даже если на вашем холодильнике будет очень много магнитов, все равно они не смогут создать столь мощное магнитное поле, чтобы нарушить работу прибора.

Это касается даже тех моделей холодильников, у которых есть специальные электронные дисплеи. Их работу тоже не смогут нарушить обычные магниты.

Впрочем, даже здесь есть одно но...

Магниты могут поцарапать дверцу

Если на холодильник прикрепить много тяжелых магнитов, то они могут при открывании дверцы опускаться и тем самым царапать покрытие. Особенно часто это происходит, если магниты имеют неровную поверхность.

Чтобы этого не произошло, следует выбирать максимально легкие магниты и не навешивать их слишком много на холодильник. Если же так случилось, что на дверце появились царапины, то их можно заполировать.

Если вы привыкли к магнитам на холодильнике, потому что ими удобно крепить записки и вы не готовы от них отказаться, то лучше выберите варианты в виде тонких пластин. Такие точно не смогут повредить холодильник.