"Позивний Бандерас": 14 жовтня українці побачать нашумілу військову драму

У День захисника України, 14 жовтня, на каналі "Україна" відбудеться прем'єра гучного фільму "Позивний Бандерас" режисера Зази Буадзе.

Події картини розгортаються восени 2014 року в зоні АТО. Група контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний "Бандерас") намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока, який регулярно пробирається на українську територію. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села "Бандераса", в якому він не був більше 20 років.

Кадр з фільму "Позивний Бандерас" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Головного героя позивного "Бандераса" зіграв український актор театру і кіно Олег Шульга, відомий по ролі льотчика у фільмі "Червоний".

"Позивний Бандерас" - фільм на реальних подіях, який варто подивитись, аби нагадати собі, що в Україні війна, і люди віддають вже 5 років свої життя заради миру в країні. Не можна забувати цих людей. Це єдине, що ми можемо зробити для тих, кого вже немає серед нас. Вони будуть завжди жити в нашій пам’яті", - розповів Олег Шульга.

Кадр з фільму "Позивний Бандерас" (фото: прес-служба каналу "Україна")

У стрічці знялися Антон Андрющенко, Олег Шульга, Юлія Чепурко, Олег Волощенко, Сергій Лефор, Микола Змєєвський, Володимир Романко, Олег Онещак. Зйомки фільму "Позивний Бандерас" проходили в Одеській та Херсонській областях.

14 жовтня фільм "Позивний Бандерас" покажуть на каналі "Україна"