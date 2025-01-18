Не занимайте деньги. Астролог дала прогноз на важные советы на 18 января

Прогноз астропогоды на 18 января

"Не вступайте в брак, не оформляйте сделки, не занимайте деньги и не давайте в долг сами. Осторожно с новыми идеями и знакомствами. Существует опасность не только попасть в чужую паутину, но и подчинить себе других людей. Энергетика Луны способствует процессу морального очищения души и мыслей", - рассказала Соловьева.

"В этот период необходимо проанализировать свои мысли и поступки, избавиться от гордыни, лжи, гнева, зависти и иллюзорных фантазий. Это период мира, прощения, смирения, подчинения, обязанностей, упорного труда. Вспомните, кто подбрасывал вам негативные мысли, и прекратите контакты с этими людьми. Можно отличить свои мысли от навязанных посторонним внушением", - добавила она.

В этот день бдительность поможет избежать неприятных ситуаций. Необходимо очистить себя и свое жилье. Также астролог советует воздержаться от сексуальных контактов.

Гороскоп на 18 января (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на субботу

18 января - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Также его называют "большим несчастьем".

Не забывайте, что Сатурн щедро вознаграждает тех, кто достойно проходит сквозь все его испытания на прочность. Сбалансируйте энергию планеты правдивостью, трудолюбием, заботой о других.

Кроме этого, 18 января, с 17:34 до 19:33 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет находиться в королевском градусе Девы.

"Основные характеристики этого градуса в Деве: скрупулезность, педантичность, своевременность, основательность. Он наделяет терпением, умственной активностью, везением, умением приспосабливаться к обстоятельствам, власти. Особенно благоприятно влияет на способности к усвоению информации, обучению", - рассказала астролог.

Этот период очень хорошо подходит для ревизий, анализа, сравнений, проверок, трансформаций. Ищите недостатки, ошибки, исправляйте все это.