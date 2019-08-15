Довічний оклад і дача: чим держава забезпечить Порошенка

Петро Порошенко залишив посаду президента після офіційної інавгурації Володимира Зеленського. Після відходу зі своїх посад президенти, міністри і депутати отримують довічне забезпечення від держави. Мова йде не тільки про зарплати і пенсії.

В даний момент точно не ясно, які соцгарантії очікують п'ятого президента України Петра Порошенка, оскільки розмір соцпакета залежить від нинішнього глави держави Володимира Зеленського та нового прем'єр-міністра.

Але дещо Порошенко отримає в будь-якому випадку, адже поки не скасована постанова Верховної Ради "Про забезпечення, обслуговування та охорону президента України", яка була прийнята в 1992 році.

Скріншот з zakon.rada.gov.ua

Згідно з цією постановою, після відходу з посади глави держави у президента залишається на довічній основі:

Посадовий оклад - 28 тисяч гривень;

Державна дача з необхідним обслуговуванням, охороною і транспортним забезпеченням;

Медичне та санаторно-курортне обслуговування колишнього президента і його дружини.

Нагадаємо, що Порошенко розчулив фото з дружиною Мариною біля фонтану біля літнього Маріїнського палацу.

Раніше повідомлялося про те, що Порошенко в Страсбурзі відправив російських пропагандистів в Гаазький трибунал.

Ми також писали про те, що Порошенко відповів на заяву про допиті на поліграфі.