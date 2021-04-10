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Літня українка з Бердичева стала зіркою свого міста: її екстравагантність вражає

Новость на русском → Бердичів, Субота 10 квітня 2021 13:30
Літня українка з Бердичева стала зіркою свого міста: її екстравагантність вражає Вічномолода Віра з Бердичева надихає життєвої (колаж РБК-Україна, фото Іванка Ліщук)
Автор: Людмила Жукова

Літня українка Віра з Бердичева стала впізнаваною у своєму місті, завдяки своїм екстравагантним образам. Жінка вже на пенсії, але працює. Вона допомагає інший літній жінці і їздить через все місто до неї. Перед виходом вона робить собі зачіску, сміливий макіяж і відправляється в дорогу.

Фотограф Іванка Ліщук вирішила закарбувати на знімках Віру, пише Bird in Flight.

Знайти Віру в місті було непросто, у неї немає мобільного телефону, зате є невгамовне бажання до життя і тяга вбиратися.

"Пані Віра дуже привітна, її добре знають на ринку, де вона купує свої костюми, косметику і прикраси, а також в ательє, куди вона ходить втілювати найсміливіші дизайнерські фантазії. Зараз Віра доглядальниця, а колись малювала на заводі агітаційні плакати", - розповіла про неї фотограф.

Щоранку вона вибирає вбрання, робить макіяж, будує на голові якусь триповерхову зачіску. У неї в наявності багато перук. Після вона сідає на маршрутку і їде на інший кінець міста до жінки Олени, за якою доглядає, а ввечері на останній маршрутці повертається додому.

У Віри є син, але з ним вона не дуже близька. Про свій вік говорити не дуже любить. Лише обмовилася, що відчуває себе на 5-7 років.

Віра обожнює життя і вірить в те, що молитви Богу допомагають.

Літня українка з Бердичева стала зіркою свого міста: її екстравагантність вражаєЛітня українка з Бердичева стала зіркою свого міста: її екстравагантність вражаєЛітня українка з Бердичева стала зіркою свого міста: її екстравагантність вражаєЛітня українка з Бердичева стала зіркою свого міста: її екстравагантність вражаєЛітня українка з Бердичева стала зіркою свого міста: її екстравагантність вражаєЛітня українка з Бердичева стала зіркою свого міста: її екстравагантність вражаєВіра з Бердичева (фото: Іванка Ліщук)

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