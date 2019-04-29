Кіт Харінгтон розповів, яка його улюблена сцена в "Грі престолів"

Кіт Харінгтон в ролі Джона Сноу в "Грі престолів" (фото: instagram.com/gameofthrones)

Кіт Харінгтон з придихом згадує найкращий момент на зйомках серіалу

Кіт Харінгтон, один з головних акторів культового серіалу "Гра престолів", який грає Джона Сноу, розповів яка сцена в серіалі йому найбільше запам'яталася. Про це він розповів у своєму інтерв'ю виданню People.

Улюблений спогад Кіт Харінгтона у нього пов'язано зі зйомками з актрисою Роуз Леслі, яка згодом стала його дружиною в реальному житті. Актор з трепетом згадує останні моменти, коли вони разом знімалися в серіалі.

Він каже, що його улюблена сцена, була пов'язана з трагічною смертю Леслі на його руках, коли навколо них тривала кривава битва.

Кіт Харінгтон з Роуз Леслі останній спільній сцені "Ігри престолів" (відео: YouTube/Oberyn Martell)

"Мені сподобалася її смерть. Я знаю, це звучить дивно. Вперше в серіалі було використано повільний рух, і я думаю, що це чудовий, захоплюючий момент, коли ця битва вирує на задньому плані. Це був один з тих неймовірних моментів зйомки", - розповів Кіт.

Варто зазначити, що Харінгтон і Леслі однолітки - їм обом 32 роки. Вперше про стосунки пари заговорили ще в 2012 році. Після невеликого розставання пара помирилася і пізніше в 2016 році офіційно підтвердила, що вони зустрічаються.

Кіт Харінгтон з Роуз Леслі (фото: instagram.com/kitharingtonig)

Вони побралися у вересні 2017 року, оголосивши щасливу новину старомодним (і дуже британським) способом: за допомогою секретної реклами в The Times.

Колишні колеги одружилися 23 червня 2018 року в церкві Кирктон Рейн. На весілля зібралося багато зірок. В якості гостей були запрошені і багато зірок серіалу "Гра престолів". Святкування продовжилося прийомом в замку Вардхилла, що належить родині нареченої.

Нагадаємо, що Емілія Кларк вийшла на вулиці Нью-Йорка в образі Джона Сноу.

Раніше повідомлялося про те, що в київському метро двоє чоловіків, переодягнених у "білих ходоків", пропонували пасажирам приміряти корону Семи Королівств Вестероса.