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Ці думки були у мене в голові: зірка "Ігри престолів" зробила зізнання про самогубство

STYLERПерсони    17.04.2019 - 21:14
Ці думки були у мене в голові: зірка "Ігри престолів" зробила зізнання про самогубство
Софі Тернер зробила відверте зізнання (Колаж РБК-Україна)

Актриса серіалу "Гра престолів" перебувала у страшній депресії

Зірка серіалу "Гра Престолів" Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк, зізналася, що під час зйомок вона подумувала про самогубство. Таку заяву вона зробила в інтерв'ю для журналу Cosmopolitan.

Софі Тернер розповіла, що через кілька років після початку зйомок серіалу "Гра престолів", у неї почалася сильна депресія. Причиною вона вважає постійну критику у соціальних мережах коментарі, які їй писали під фотографіями і публікаціями.

"Люди говорили: Чорт, Санса набрала 10 фунтів", або: "Чорт, Санса повинна втратити 10 фунтів", або: "Санса стала товстою!". Це була лавина засуджуючих коментарів, моєї фігури, моєї шкіри, на якій були прищі, тому що я була підлітком, і це нормально. Писали, що я погана актриса. Я вірила в це і була дуже сором'язливою. Готова була втягувати корсети на зйомках", - розповіла актриса.

Ці думки були у мене в голові: зірка &quot;Ігри престолів&quot; зробила зізнання про самогубство

Софі Тернер (instagram.com/sophiet)

Вона зазначила, що в перервах між зйомками у неї не було мотивації навіть виходити на вулицю, вона не хотіла бачити навіть близьких друзів. Думка про те, щоб покинути будинок доводила її до сліз.

"Я просто плакала і плакала. Я вдягалася і говорила: "Я не можу цього зробити. Я не можу вийти на вулицю", - додала Софі Тернер.

Ці думки були у мене в голові: зірка &quot;Ігри престолів&quot; зробила зізнання про самогубство

Софі Тернер (instagram.com/sophiet)

Вона зізналася, що в той період її відвідували думки про самогубство і вони довго тримали її в напрузі.

"Ці думки постійно були фоном у мене в голові, я думала про це досить часто", - зізналася актриса.

З важкого періоду їй допомогли вибратися фахівці, а також її наречений – музикант Джо Джонас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Емілія Кларк, виконавиця ролі Дейенеріс Таргаріен зізналася, що перенесла серйозну операцію і інсульт під час зйомок серіалу "Гра престолів".

А також розповідали про те, чим вразила шанувальників перша серія восьмого сезону серіалу "Гра престолів".

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