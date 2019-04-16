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Пожежа в Нотр-Дамі: Charlie Hebdo опублікував дивну карикатуру


Charlie Hebdo опублікував карикатуру на пожежу в Соборі Богоматері в Парижі

Пожежа в Соборі Богоматері в Парижі з'явилася на обкладинці скандального журналу Charlie Hebdo. На карикатурі показано лице президента Франції Еммануеля Макрона і палаючий католицький храм замість волосся політика. У лівому кутку обкладинки написано слово "Реформи", а в правому - "Я починаю з несучою конструкції". Ці слова журналісти вклали у вуста французького гаранта.

"Вогонь Нотр-Дама: виключно Charlie Hebdo у вівторок, вже опівдні в цифровій версії і в 50 паризьких кіосках", - йдеться в повідомленні журналу Twitter.

Обкладинка нового випуску Charlie Hebdo (twitter.com/Charlie_Hebdo_)

Користувачі мережі, звичайно ж, обурилися тим, що видання дозволило собі насміхатися над трагедією.

  • Лицеміри!... Де у вашій обкладинці іронія і гумор?
  • Ми повинні сміятися після того, що сталося?
  • Краще б не малювали карикатури, а приходили туди з відрами води, щоб вчасно погасити собор і врятувати культурні цінності!
  • Вам шкода, що не було смертей, так?
  • Не могли вигадати чогось кращого?

Додамо, що сам Макрон вже пообіцяв відновити Собор Паризької Богоматері після пожежі. Щоправда, французькі опозиціонери вважають, що він повинен негайно подати у відставку.

Відзначимо, що раніше в мережі спалахнув скандал через невдалий жарт українського журналіста Тараса Березовця. Він пов'язав загоряння собору з візитом кандидата в президенти України Володимира Зеленського у Францію.

Березовець оскандалився заявою (скрін: facebook.com/taras.berezovets)

Юзери відразу ж вибухнули гнівними коментарями на адресу Тараса, звинувативши його в тому, що він "переходить всякі межі".

Навіть посол Франції в Україні Ізабель Дюмон написала в своєму Twitter, коментуючи пост Березовця: "Як вам не соромно? Ганьба!".

Цікаво, що в коментарях до публікації Дюмон деякі користувачі закликали не судити строго журналіста, а "дочекатися нового випуску Charlie Hebdo".

"Це ви називаєте демократією? Кожен може писати і говорити, що захоче. Чи ви забули про Charlie Hebdo?" - написав один користувач.

До речі, пізніше Березовець виправдався за свою невдалий жарт.

"Я не мав наміру образити нічиї почуття і приношу свої вибачення всім, кого образив мій невдалий жарт. Собор в моєму пості був всього лише невдалою метафорою і тому я видаляю свій неоднозначний жарт з минулого поста", - написав Березовець в Facebook.

Березовець прокоментував скандальну заяву (скрін: facebook.com/taras.berezovets)

Також ми писали про те, що відомий і популярний серед жителів столиці України ресторан оскандалився через пожежу в Нотр-Дамі.

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