Пожар в Нотр-Даме: Charlie Hebdo опубликовал странную карикатуру

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в Соборе Богоматери в Париже
Пожар в Соборе Богоматери в Париже появился на обложке скандального журнала Charlie Hebdo. На карикатуре показано лицо президента Франции Эммануэля Макрона и горящий католический храм вместо волос политика. В левом углу обложки написано слово "Реформы", а в правом - "Я начинаю с несущей конструкции". Эти слова журналисты вложили в уста французского гаранта.
"Огонь Нотр-Дама: исключительно Charlie Hebdo во вторник, уже в полдень в цифровой версии и в 50 парижских киосках", - говорится в сообщении журнала в Twitter.
Обложка нового выпуска Charlie Hebdo (twitter.com/Charlie_Hebdo_)
Пользователи сети, конечно же, возмутились тем, что издание позволило себе насмехаться над трагедией.
Добавим, что сам Макрон уже пообещал восстановить Собор Парижской Богоматери после пожара. Правда, французские оппозиционеры считают, что он должен незамедлительно подать в отставку.
Отметим, что ранее в сети вспыхнул скандал из-за неудачной шутки украинского журналиста Тараса Березовца. Он связал возгорание собора с визитом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во Францию.
Березовец оскандалился заявлением (скрин: facebook.com/taras.berezovets)
Юзеры сразу же разразились гневными комментариями в адрес Тараса, обвинив его в том, что он "переходит всякие рамки".
Даже посол Франции в Украине Изабель Дюмон написала в своем Twitter, комментируя пост Березовца: "Как вам не стыдно? Позор!".
Интересно, что в комментариях к публикации Дюмон некоторые пользователи призывали не судить строго журналиста, а "дождаться нового выпуска Charlie Hebdo".
"Это вы называете демократией? Каждый может писать и говорить, что захочет. Или вы забыли про Charlie Hebdo?" - написал один пользователь.
К слову, позже Березовец оправдался за свою неудачную шутку.
"Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста", - написал Березовец в Facebook.
Березовец прокомментировал скандальное заявление (скрин: facebook.com/taras.berezovets)
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