Пожар в Нотр-Даме: Charlie Hebdo опубликовал странную карикатуру

Пожар в Соборе Богоматери в Париже появился на обложке скандального журнала Charlie Hebdo. На карикатуре показано лицо президента Франции Эммануэля Макрона и горящий католический храм вместо волос политика. В левом углу обложки написано слово "Реформы", а в правом - "Я начинаю с несущей конструкции". Эти слова журналисты вложили в уста французского гаранта.

"Огонь Нотр-Дама: исключительно Charlie Hebdo во вторник, уже в полдень в цифровой версии и в 50 парижских киосках", - говорится в сообщении журнала в Twitter.

Обложка нового выпуска Charlie Hebdo (twitter.com/Charlie_Hebdo_)

Пользователи сети, конечно же, возмутились тем, что издание позволило себе насмехаться над трагедией.

Лицемеры... Где в вашей обложке ирония и юмор?

Мы должны смеяться после того, что случилось?

Лучше бы не рисовали карикатуры, а приходили туда с ведрами воды, чтобы вовремя погасить собор и спасти культурные ценности!

Вам жаль, что не было смертей, да?

Не могли придумать чего-то лучшего?

Добавим, что сам Макрон уже пообещал восстановить Собор Парижской Богоматери после пожара. Правда, французские оппозиционеры считают, что он должен незамедлительно подать в отставку.

Отметим, что ранее в сети вспыхнул скандал из-за неудачной шутки украинского журналиста Тараса Березовца. Он связал возгорание собора с визитом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во Францию.

Березовец оскандалился заявлением (скрин: facebook.com/taras.berezovets)

Юзеры сразу же разразились гневными комментариями в адрес Тараса, обвинив его в том, что он "переходит всякие рамки".

Даже посол Франции в Украине Изабель Дюмон написала в своем Twitter, комментируя пост Березовца: "Как вам не стыдно? Позор!".

Интересно, что в комментариях к публикации Дюмон некоторые пользователи призывали не судить строго журналиста, а "дождаться нового выпуска Charlie Hebdo".

"Это вы называете демократией? Каждый может писать и говорить, что захочет. Или вы забыли про Charlie Hebdo?" - написал один пользователь.

К слову, позже Березовец оправдался за свою неудачную шутку.

"Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста", - написал Березовец в Facebook.

Березовец прокомментировал скандальное заявление (скрин: facebook.com/taras.berezovets)

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