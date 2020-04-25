Пожежа у Чорнобильській зоні: що відомо на даний момент і хто постраждає

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження, яка розпочалася 4 квітня, вразила всіх своїми масштабами. У зоні відчуження з вогнем досі борються рятувальники, інформують у прес-службі ДСНС.

"Станом на 7:00 25 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ГАЗО у гасінні пожеж", - зазначено в повідомленні.

Тління пеньків, залишків деревини та торфовищ тушкують на територіях Луб'янського, Паришевского, Дитятковського і Денисовецького лісництв. Основні зусилля рятувальники направили на локалізацію 2 осередків: у селі Крива Гора і селі Рудьки.

"До гасіння залучено 1069 осіб та 250 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 38 чоловік особового складу та 236 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки Ан-32П та 3 вертольоти", - прокоментували в ДСНС.

Вчені стверджують, що через пожежі можлива загибель частини місцевої популяції їжаків і сонь, які в цей час могли знаходитися не в зимових норах, а у наземних, доступних для впливу вогню.

Для копитних та інших травоїдних на деякий період буде обмежена необхідна кормова база. Однак, на думку вчених, травоїдні в ході еволюції пристосувалися до таких обставин і можуть на цей час пробратися на території, не зворушені вогнем.

Нагадаємо, що українцям розповіли, як захистити себе від забрудненого повітря.

Ми писали, що у Києві з'явився мурал, присвячений пожежам в Україні.