Пожежа в Чорнобилі: який радіаційний фон на даний момент в Києві

Пожежа в Чорнобильській зоні (Колаж РБК-Україна)

У ДСНС розповіли, який рівень радіаційного фону в Києві і області після 10 днів пожеж

Пожежі в Чорнобильській зоні тривають вже більше ніж десять днів поспіль. Лихо завдало шкоди унікальній зоні Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника. У гасінні пожежі залучили вже понад 390 осіб і 90 одиниць техніки. Крім того, для ліквідації загоряння підняли в повітря авіацію.

У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, який на цей момент рівень радіації в регіоні.

"В зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ГАЗО триває гасіння пожеж на території Корогодського і Денісовецкого лісництв", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Рятувальники відзначили, що на території Котовського лісництва пожежу вже ліквідовано, але там ще спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки в окремих ділянках. Більш складна ситуація на цей момент спостерігається в Денісовецкому лісництві, оскільки там зазначається поширення горіння трав'яного настилу та лісової підстилки.

За даними ДСНС радіаційний фон по столиці та області залишається в межах норми.

"Радіаційний фон по місту Києву і Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (р. Київ - 0,011 мР/год, Київська область - в межах 0,012 мР/год при допустимій тлі 0,05 мР/год). У зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не змінилися (р. Чорнобиль - 0,020 мР/год при допустимому рівні в 0,055 мР/год)", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тварини у Чорнобильській зоні бродять після пожежі в повному розпачі.