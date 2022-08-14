Привітання з Медовим Спасом: найкращі вірші та картинки з Маковієм

Привітання з Медовим Спасом у віршах та картинках

Хай принесе Медовий Спас

Здоров'я, радість та удачу,

Ну і, звичайно ж, вам запас

Смачного меду на додачу!

Нехай затишним буде дім,

Щастя повним та достатку,

Любов й добро панують в нім,

Щоб завжди жилося вам солодко!

***

Нехай Медовий Спас прекрасний

Дарує радість і добро,

Хай осіняє чистим щастям,

Щоб всюди і завжди везло!

***

Перший Спас хай принесе

Меду нам на цілий рік.

Всім бажаю я добра,

Життя без гріха та зла.

Спас нехай медом причащає,

На добро благословляє.

***

Ось і літо відлітає,

Першим медом пригощає,

Радість хай не відпускає,

Стіл урочистий накриває!

Хай несе благословення

Перший Спас, Медовий Спас,

І відмінним настроєм

Нагородить нехай вас!

***

Бажаю любові вам солодкої, як мед.

І нехай скоріше вона до вас прийде.

Здоров'я побільше, терпіння, сил,

І криза в країні, щоб скоріш відступила.

І щоб не було болю й печалі,

І щоб кожен день ви усмішкою зустрічали!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Перший Спас Медовий -

Будьте всі здорові!

Зберемо врожай багатий,

Бджілка нас вітає з святом

Пригощайтесь медом, люди!

Спас медовий кличе всіх!

Хай життя солодким буде.