Не лишайте организм сил! Почему нельзя злоупотреблять жаропонижающими

Специалист отмечает, что проблема бесконтрольного приема жаропонижающих средств становится с каждым годом все более актуальной. Неправильное употребление таких препаратов приводит к затяжным инфекционным процессам и осложнениям у взрослых и детей.

"Многие почему-то боятся высокой температуры и при показателях 38,5 уже спешат принимать жаропонижающие. Появляются необоснованные страх и беспокойство при виде высокой температуры. Либо есть категория людей, которым просто некогда болеть и терпеть плохое самочувствие пару дней и им проще выпить колдфлю и спешить жить дальше", - отметила Фиалкова.

Она объяснила, что прием жаропонижающих при температуре 39 -39,5 всегда приводит к иммуносупрессии, то есть снижению иммунных сил организма. Без высокой температуры организм не имеет возможности бороться с инфекцией.

"Высокая температура - это защитный эволюционный механизм, который максимально быстро и эффективно приводит наши иммунные клетки в боевую готовность", - добавляет терапевт.

Она пояснила, что поспешное снижение температуры парализует защитные механизмы организма и как результат - идет развитие вторичных бактериальных и грибковых заболеваний. Это отиты, гаймориты, ангины, бронхиты и пневмонии.

В дальнейшем инфекционные процессы затягиваются на недели и даже месяцы. И приходится назначать курс антибиотиков, которые сейчас часто назначают неадекватно - без посева на чувствительность к антибиотикам, "для профилактики", без одновременного назначения противопленочных препаратов и пробиотиков, с длительными курсами и так далее.

Врач отмечает, что при таком лечении иммунный ответ организма становится все более ничтожным.

"Поэтому наша правильная тактика - не бояться повышения температуры, а скорее радоваться и благодарить организм, что все идет по плану: наше выздоровление будет гораздо быстрее и с меньшими осложнениями", - подчеркнула Фиалкова.

При повышенной температуре она рекомендует оказывать организму корректную помощь - обильное питье, облегченный рацион питания, поддержку добавками, обтирание тела раствором из уксуса, очищение кишечника.

При этом специалист отмечает, что речь идет не о том, чтобы не сбивать температуру и при этом не пытаться помочь организму другими способами, а исключительно о том, чтобы не понижать иммунный ответ жаропонижающими препаратами.