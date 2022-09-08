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"Підуть у політику": Педан сказав, яка доля чекає волонтерів

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Україна, Четвер 08 вересня 2022 14:15
"Підуть у політику": Педан сказав, яка доля чекає волонтерів Олександр Педан (фото: instagram.com/pedanos)
Автор: Styler

Вже більше шести місяців Україна бореться з російськими загарбниками. ЗСУ боронять державу на передовій, а волонтери воюють у тилу. Однак других стає дедалі менше - хтось втомлюється, у когось закінчують фінанси.

Громадський діяч, шоумен, ведучий проєкту Improv Live Show на "Новому каналі" Олександр Педан у YouTube-проекті "Розмова" припустив, яким буде український волонтерських рух найближчим часом.

За словами шоумена, сьогодні "дуже багато волонтерів відсіялося", а "штаби закрилися, тому що важко збирати гроші".

"Їх просто фізично немає. Залишаються найпотужніші й найсистематичніші волонтерські організації. Фактично в кожної з них має бути певна структура, люди, які працюють", - каже Педан.

В якийсь момент, додає ведучий, "треба перейти на те, що вони саме працюють!"

"Люди ж не можуть завжди працювати безкоштовно. А їсти? А сім’ї? Тому зараз викристалізовуються два формати волонтерства: оплачуване за рахунок закордонних донорів і поєднання основної роботи з волонтерською", - пояснює Олександр.

&quot;Підуть у політику&quot;: Педан сказав, яка доля чекає волонтерів

Олександр Педан (фото: instagram.com/pedanos)

Ведучий "Нового каналу" також припустив, що люди, які зараз працюють у волонтерських організаціях, колись підуть у політику. Ба більше - саме вони формуватимуть політичну еліту країни.

"Притула тому приклад. І розумію, що не лише він. Таких буде дуже багато", - сказав Педан.

Річ у тім, що такі волонтери "добре зарекомендували себе, показали, що їм можна довіряти".

"І, мені здається, це нова політична еліта. Ці люди будуть і в громадському секторі, і в політичному. Волонтерство в Україні потихеньку входить у світову історію. Можна сказати, ми навіть формуємо світове волонтерство!" - резюмував Олександр.

Раніше ми писали, що Педан пройшов курс підготовки населення під час війни і покликав українців на новий набір.

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Олександр Педан
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