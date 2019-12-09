З'являється в різних місцях: у Києві не можуть піймати лося (відео)

Лось в Києві сколихнув усю столицю. Зоозахисники та активісти намагаються піймати лося, який ще будучи маленьким забрів у столицю і зараз наражається на небезпеку. Тварину помічали в різних місцях, але зловити її виявилося не простим завданням. Про це повідомляє Kyiv Animal Rescue Group на своїй сторінці в Facebook.

Зоозахисники все ж не втрачають надію, що їм вдасться піймати лося і відвезти його в столичний зоопарк, або відпустити за межами міста. За їх словами, тварина гуляє на території приватних секторів і невеликих ділянок лісу і пагорбів.

Лось в Києві (відео: YouTube)

Люди, які бачили лося, кажуть, що тварина часто виходить на дорогу і стоїть там. Одна з користувачів мережі повідомила, що бачила тварину на спуску з проспекту Науки. Лось стояв біля дорожнього знака.

Зоозахисники кажуть, що не раз виїжджали на пошуки лося, після того, як їм дзвонили люди, але зловити тварину не так просто. При цьому збори людей для лову лося займають мінімум дві години.

"При виявленні лося, будь ласка, не лякайте його. Спокійно спостерігаючи за твариною, передзвоніть на телефони 093-986-22-62, 098-844-79-37. Будь ласка, знайдіть час поспостерігати за ним до нашого прибуття. Дякую за розуміння", - йдеться в повідомленні захисників тварин.

Нагадаємо, що під Львовом в місті Сокаль лось бігав по місту і ховався біля магазину. Тварина перебігла дорогу і сховалась в кущах.