З'явиться обеліск російської тупості: Тополя пояснив феномен Чорнобаївки

"З оперативно-тактичної точки зору ніякого феномену там немає, тому що у них є тільки два варіанти перекидання своєї техніки через географію того регіону. Трохи варіантів, як їм стати на позицію і почати її використовувати. Саме цей плацдарм використовує українська армія, щоб регулярно збивати їхні плани", - пояснив Тополя.

Однак він відзначив і інший фактор, пов'язані суто зі світоглядом російських військових.

"А з іншого боку, це світоглядний російський феномен. Якщо відверто, до нової фази війни на сході України всі військові дії, то, як вони себе вели, схожі на Чорнобаївку.

Це тупе виконання наказів без винахідливості. Чорнобаївка - це відсутність винахідливості у росіян, і вона проявляється протягом всієї війни. Дана команда - значить, йдемо. Ну, там вже крили 10 разів – ну значить, йдемо ще раз", - підкреслив захисник України.

Він також пожартував, що може у військових лавах російських окупантів є якісь проукраїнські генерали - це було б логічним поясненням систематичним знищенням військових РФ у Чорнобаївці.

А ще Тополя вважає, що після перемоги України в Чорнобаївці може з'явитися обеліск – "українській винахідливості та російській тупості".