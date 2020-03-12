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ПЦУ опублікувала заяву у зв'язку з коронавірусом

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 13:37
ПЦУ опублікувала заяву у зв'язку з коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ПЦУ опублікувала декілька рекомендацій

Православна церква України (ПЦУ) опублікувала заяву у зв’язку з оголошенням пандемії коронавірусу на світовому рівні та карантинних заходів на території України. Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

Церква закликала: "нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність" та опублікувала декілька рекомендацій:

  • Для дієвого збереження від небезпеки важливо мати достовірну інформацію про коронавірус та шляхи його поширення, і, відповідно, щодо ефективних засобів профілактики, дій у разі виявлення ознак хвороби. Заохочуємо до вивчення та практичного застосування такої інформації.
  • У ставленні до ситуації, що виникла у зв’язку з пандемією, належить уникати двох крайнощів - як ігнорування реальної небезпеки, так і впадання у паніку.
  • Виконуючи рекомендації спеціалістів у разі виявлення ознак хвороби або наявності обґрунтованої підстави вважати себе належними до групи ризику (перебування у приміщенні чи в контакті з особою, яка має ознаки хвороби, недавнє перебування у місцях, де хвороба значно поширилася) слід залишатися вдома, обмежити спілкування, щоби не наражати на небезпеку оточуючих, звернутися до лікарів та виконувати їхні вказівки.
  • Заохочуємо з підвищеною увагою ставитися до особистої гігієни, використовувати ефективні засоби дезінфекції.
  • У Помісних Церквах, які раніше зіткнулися з викликом епідемії, було рекомендовано вживати низку заходів.
  • При застосуванні наведених вище рекомендацій немає обґрунтованих підстав вживати узагальнене обмеження на проведення регулярних богослужінь.
  • Церква незмінно зберігає особливе ставлення до Євхаристії, Причастя Тіла і Крові Христових, як до Таїнства, що подається “на зцілення душі і тіла”, а не як до споживання їжі (1 Коринфянам 11:20-30).
  • І вчення, і багатостолітній реальний досвід буття Церкви неодноразово доводили і доводять важливість та дієвість молитви у подоланні кризових явищ і викликів. Тому важливо у цей час, коли і все людство загалом, і Україна зокрема переживають випробування - посилити молитви до Бога за припинення згубної пошесті, за уздоровлення хворих та за лікарів і всіх, хто у час загроз жертовно служить ближнім“.

"Наступного тижня відбудеться засідання Священного Синоду Православної Церкви України, за підсумками якого буде опублікований загальноцерковний документ з порушених вище питань", - додали у ПЦУ.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу у світі.

У Міністерстві охорони здоров'я попередили, що за невиконання постанови про карантин через коронавірус загрожує кримінальна відповідальність.

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